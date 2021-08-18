Не приговор: как избавиться от бородавки быстро и безопасно

Каждый человек заботится о своей красоте, комфорте и здоровье. И наверняка в жизни большинства появлялась проблема: как вывести бородавки. На самом деле, острой необходимости нет, ведь это доброкачественный вырост, который перерождается в опухоли с мизерным процентом вероятности. Но удалять их люди не перестают, а связано это с желанием быть привлекательными и не цепляться надоедливым новообразованием за все, что есть вокруг. Особенно неприятно бывает, когда бородавка после повреждения воспаляется и доставляет массу дискомфорта. Мы собрали для вас самые эффективные способы как избавиться от бородавки быстро, безопасно и безболезненно.

От бородавок можно избавиться. Фото: pexels

Что это и причины

В первую очередь, перед тем, как удалять бородавки, стоит разобраться, что это такое и какова причина возникновения. В ходе десятилетних исследований и поисков того, от чего появляются бородавки, дерматологи и вирусологи пришли к выводу, что бородавка – ничто иное, как последствие заражения человека вирусом папилломы человека. Этот вирус существует в более, чем 150 видах, которые разделяются по зоне поражения. Например, от ВПЧ-1 пострадает кожа стоп и подошвы, а от 6 и 11 подвидов будет страдать кожа промежности (гениталии и область вокруг ануса). Сам по себе вирус папилломы человека остается в организме навсегда, однако его можно удерживать в неактивном состоянии, применяя специальное лечение Заражение вирусом папилломы человека может происходить как при незащищенном половом акте, так и при банальном соприкосновении здоровой кожи с зараженной. Также ВПЧ легко передается при поцелуе или использовании медицинских инструментов без должной стерилизации, а в отдельных случаях даже контактно-бытовым путем, но это происходит крайне редко.





Что касается бородавок, они могут появляться в таких случаях:

· Ваша кожа повреждена или подверглась мацерации (размоканию);

· Вы страдаете от дерматологических заболеваний;

· Ваш иммунитет слаб из-за простудного или аутоиммунного заболевания.

Методы борьбы

Как видите, нервные трудовые будни могут легко спровоцировать появление бородавок. Именно поэтому лучшее средство от бородавок – забота о нервной системе и, конечно, о своем иммунитете.

Но есть и хорошая новость: благодаря непрерывному развитию технологий и медицины на сегодня существует множество способов удалить такое образование, как бородавка, быстро и безболезненно.

Наиболее старым и распространенным является метод криодеструкции. Эта процедура заключается в воздействии на бородавку жидким азотом, что приводит к замораживанию новооразования. "Выжигание" с помощью жидкого азота проходит быстро (10-30 секунд) и практически безболезненно. Спустя примерно 1-2 часа на месте уплотненной и побелевшей после деструкции бородавки образуется пузырек, после чего на 5-7 сутки образуется струп, который отвалится приблизительно через 14 дней.

Еще один, более современный метод – удаление бородавки с помощью электрического тока (электрокоагуляция). Его применяют когда необходимо произвести последующий анализ тканей для исключения онкологии. Сама процедура проходит с местным обезболиванием путем инъекции анестетика, после чего бородавка "срезается" врачом с помощью тонкой проволоки, через которую пропускают высокочастотное электричество.

Лазерная коагуляция считается одним из самых современных методов, суть которого заключается в послойном удалении бородавку с помощью лазерного луча. После процедуры бородавку заменяет впадина, которая сгладится примерно через 2-5 недель. Процедура болезненная, поэтому перед проведением необходимо провести местную анестезию. Также врачу стоит быть внимательным во время настройки аппарата, с помощью которого проводится процедура, поскольку при неправильно заданных параметрах пациент легко может получить ожог, чем ситуация лишь усугубится.

Существует также радиоволновое выведение бородавки. В ходе такой процедуры бородавку иссекают радиоволновым ножом, излучающим высокочастотные волны. Единственный минус – большое количество противопоказаний к проведению процедуры.

Наконец, самый крайний случай – хирургическое иссечение. Этот метод применяют тогда, когда бородавка достигает огромных размеров, представлена несколькими слившимися бородавками или же если новообразование было повреждено и воспалилось. Процедура проходит с местным обезболиванием и после нее останется рубец.





Терапия

И поскольку бородавки чаще всего возникают при активации папилломовируса человека вследствие стресса или нарушения работы иммунной системы, любая процедура по удалению бородавок сопровождается терапией. Это может быть курс успокоительных или иммуномодулирующих препаратов в зависимости от причины появления. Самое главное — помните: народная медицина против бородавок бессильна, а единственное, что она может – это навредить, причинив аллергическую реакцию или воспаление, так что лучше отказаться от затеи "выкатывания" и "вывязывания" на луну в комплексе с урино- и фитотерапией.

Бородавки – это совсем не страшно, но иногда они могут здорово насолить своим появлением, доставляя дискомфорт и нарушая эстетику человеческого тела. Однако это не беда и справиться с новообразованием можно, если обратиться к врачу сразу же.

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