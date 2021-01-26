Названы особенности протекания бронхита у детей в возрасте 3-4 лет

Язык
Coinspot 26.01.2021
BTC/USD
32132.38
ETH/USD
1321.57
LTC/USD
135.38
НБУ 26.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Бронхит — инфекция или воспаление больших воздушных
проходов в легкие. Когда ребенок болеет простудой, воспалением горла, гриппом
или синуситом – любой из этих вирусов может распространиться и на бронхи.
Ребенок болеет. Фото: ifresh.pro
Вирусы являются наиболее распространенными виновниками возникновения
бронхита у детей в возрасте 3-4 лет.
Симптомы
бронхита
У больного ребенка сначала могут возникнуть симптомы, характерные для обычной простуды: боль в горле, усталость, насморк, озноб и легкая лихорадка от 37,7 до 38,3. У ребенка развивается кашель, который часто начинается сухим и непроизводительным, но приводит к образованию зеленоватой или желтоватой слизи. Кашель может сопровождаться рвотными рефлексами или рвотой.
Курящие взрослые люди или дети, которые живут с
курильщиками, могут страдать от симптомов бронхита в течение нескольких месяцев
— это называется хроническим бронхитом (в отличие от инфекционного или острого
бронхита). Убедитесь, что воздух в вашем доме достаточно увлажнен, и никогда не
позволяйте курить рядом с вашим ребенком.
Лечение бронхита
Состояние здоровья малыша должно улучшиться за 7 – 10
дней. Давайте малышу пить много жидкости, включите увлажнитель с прохладным
туманом в спальне ребенка и обеспечьте ему комфортный отдых. Чтобы облегчить
лихорадку и любой дискомфорт, дайте ребенку соответствующую дозу детского ацетаминофена
или ибупрофена.
Профилактика
бронхита
Частое мытье рук, хорошее питание, отдых и сон, изоляция
от других вирусных больных.
Ранее "Комментарии" писали про общие страхи детей при посещении больницы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости