Названы особенности протекания бронхита у детей в возрасте 3-4 лет

Бронхит — инфекция или воспаление больших воздушных проходов в легкие. Когда ребенок болеет простудой, воспалением горла, гриппом или синуситом – любой из этих вирусов может распространиться и на бронхи.

Ребенок болеет. Фото: ifresh.pro

Вирусы являются наиболее распространенными виновниками возникновения бронхита у детей в возрасте 3-4 лет.

Симптомы бронхита

У больного ребенка сначала могут возникнуть симптомы, характерные для обычной простуды: боль в горле, усталость, насморк, озноб и легкая лихорадка от 37,7 до 38,3. У ребенка развивается кашель, который часто начинается сухим и непроизводительным, но приводит к образованию зеленоватой или желтоватой слизи. Кашель может сопровождаться рвотными рефлексами или рвотой.

Курящие взрослые люди или дети, которые живут с курильщиками, могут страдать от симптомов бронхита в течение нескольких месяцев — это называется хроническим бронхитом (в отличие от инфекционного или острого бронхита). Убедитесь, что воздух в вашем доме достаточно увлажнен, и никогда не позволяйте курить рядом с вашим ребенком.

Лечение бронхита

"Если ваш ребенок имеет дело с бактериальной инфекцией, врач назначит антибиотики. Но в большинстве случаев бронхит у детей вызван вирусом, в таком случае антибиотики не помогут", — говорит Мэри Энн Абрамс, педиатр в Огайо.

Состояние здоровья малыша должно улучшиться за 7 – 10 дней. Давайте малышу пить много жидкости, включите увлажнитель с прохладным туманом в спальне ребенка и обеспечьте ему комфортный отдых. Чтобы облегчить лихорадку и любой дискомфорт, дайте ребенку соответствующую дозу детского ацетаминофена или ибупрофена.

Профилактика бронхита

Частое мытье рук, хорошее питание, отдых и сон, изоляция от других вирусных больных.

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