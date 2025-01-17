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Названы органы, которым алкоголь вредит больше всего

Топ органов, на которые алкоголь влияет больше всего

сегодня, 03:35
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Кречмаровская Наталия

Алкоголь является одним из самых распространенных психоактивных веществ в мире, и его употребление может иметь серьезные последствия для здоровья. Воздействие алкоголя на организм зависит от количества и частоты употребления, однако некоторые органы от выпитого страдают больше всего.

Названы органы, которым алкоголь вредит больше всего

Иллюстративное фото

Алкоголь влияет на мозг, изменяя его функции и структуру. Он нарушает коммуникационные пути мозга, что может привести к изменениям в настроении, поведении и когнитивных функциях. Длительное употребление алкоголя может привести к серьезным нарушениям памяти, координации и обучаемости.

Употребление алкоголя может иметь серьезные последствия для сердца. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к кардиомиопатии (растяжению и ослаблению сердечной мышцы), аритмиям (нерегулярному сердцебиению), повышенному артериальному давлению и инсульту. Даже умеренное употребление алкоголя может повысить риск сердечных заболеваний.

Печень является основным органом, отвечающим за метаболизм алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к жировой дистрофии печени, алкогольному гепатиту, фиброзу и циррозу. Эти заболевания могут быть очень серьезными и даже смертельными.

Алкоголь стимулирует поджелудочную железу к выработке токсичных веществ, которые могут привести к панкреатиту – воспалению поджелудочной железы. Панкреатит может быть острой или хронической и сопровождаться сильной болью и нарушением функций железы.

Алкоголь оказывает влияние на функцию почек, изменяя их способность фильтровать кровь и поддерживать баланс жидкостей и электролитов в организме. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к дегидратации и нарушению функций почек.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какой алкоголь не вредит организму.




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