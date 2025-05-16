Названо точное количество шагов в день, предотвращающее 13 видов рака

Долгое время считалось, что ежедневная норма в 10 000 шагов оптимальна для поддержания физического и психического здоровья. Однако новое исследование Оксфордского университета доказывает, что уже 7000 шагов в день снижают риск развития 13 видов рака на 11%.

Хотьба

Если увеличить количество до 9000 шагов, риск снижается на 16%, но дальнейшее увеличение активности не дает дополнительных преимуществ.

В исследовании приняли участие более 85 000 жителей Великобритании. Они в течение недели носили трекеры активности, фиксировавшие количество и интенсивность ежедневных шагов. Через шесть лет после эксперимента ученые проанализировали состояние здоровья участников и обнаружили, что у тех, кто проходил от 5 000 до 9 000 шагов в день, риск заболевания раком был значительно ниже независимо от скорости ходьбы.

Исследование охватывало такие виды рака как пищевода, печени, легких, почек, желудка, эндометрия, миелоидный лейкоз, миелома, кишечника, головы и шеи, прямой кишки, мочевого пузыря и молочной железы. Именно эти виды рака раньше связывали с низкой физической активностью.

За шесть лет только у 3% участников был диагностирован один из этих видов рака. Самыми распространенными среди мужчин стали рак кишечника и легких, а среди женщин рак молочной железы, кишечника, эндометрия и легких.

Замена сидячего образа жизни на легкие или умеренные физические нагрузки также способствовала снижению риска рака. В то же время, замена легких нагрузок на умеренные не давала дополнительных преимуществ.

По данным Института раковых исследований, легкие физические упражнения способствуют регулированию уровня гормона инсулина, что помогает организму превращать пищу в энергию. Колебания уровня инсулина связаны с развитием рака. Кроме того, ходьба помогает бороться с инфекциями и поддерживать здоровый вес, что снижает риск раковых заболеваний.

По данным Cancer Research UK, избыточный вес и ожирение являются второй по значимости причиной развития рака. Излишний жир может провоцировать быстрое деление клеток, что приводит к образованию опухолей.

По словам биохимика и преподавательницы Лафборосского университета Мэйри Моррис, 7 000 шагов не обязательно делать за раз. Их можно распределить в течение дня: подниматься по лестнице вместо лифта, прогуливаться во время обеденного перерыва, ходить во время телефонных разговоров или парковаться чуть дальше от пункта назначения.

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