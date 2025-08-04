Названо белье, которое "убивает" женское здоровье

Белье должно быть комфортным, гигиеническим и безопасным. Но некоторые типы белья могут быть опасными для интимного здоровья женщины. Они могут стать источником инфекции, вызвать раздражение и даже привести к хроническим проблемам.

Женское здоровье. Иллюстративное фото

Враг №1 для женского здоровья

Наиболее опасными для женского здоровья называют трусики из синтетических материалов. Вызвать проблемы могут такие ткани, как полиэстер, нейлон или сатин. Они не пропускают воздух, задерживают влагу, создают идеальную среду для размножения бактерий и грибков. Такая ситуация может вызвать бактериальный вагиноз, молочницу и другие инфекции.

Стильные трусики ценой здоровья

Популярные из-за своей эстетики стринги могут быть вредными. Они, из-за тесного контакта с телом и минимального покрытия, способствуют переносу бактерий из анальной зоны в вагинальную. Это повышает риск возникновения инфекций мочевыводящих путей и бактериального вагиноза.

Давление на здоровье

Слишком обтягивающее белье может вызвать трение, привести к раздражению и даже микротравмам кожи. Такие ситуации угрожают не только дискомфортом, но и повышенным риском воспалений, вросших волос и нарушением кровообращения в зоне таза. Особенно опасно регулярно носить корректирующее белье, которое сжимает органы и может привести к боли в спине и тазу.

Скрытая угроза

Источником проблем может стать даже качественное белье. Причина в неправильной стирке. Накоплению бактерий способствует использование ароматизированных моющих средств, недостаточное высушивание или повторное ношение без стирки. Специалисты рекомендуют стирать белье в теплой воде, без агрессивной химии и менять каждый день.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое белье негативно влияет на мужское здоровье.



