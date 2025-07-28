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Названо белье, которое "убивает" мужское здоровье

Какое белье негативно влияет на мужское здоровье

28 июля 2025, 13:43
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Кречмаровская Наталия

Выбор белья – это не только о красоте и удобстве, но и о здоровье. Неудачно выбранная модель или ткань может повлиять на мужское здоровье, например, вызвать дискомфорт, усилить симптомы простатита или доброкачественной гиперплазии простаты (ДГПЖ). А в некоторых случаях белье может даже повлиять на качество жизни.

Названо белье, которое "убивает" мужское здоровье

Мужчина. Иллюстративное фото

Чрезмерно тесное белье, как отмечают специалисты, может оказать лишнее давление на область таза, ограничивать кровообращение и вызвать перегревание. Это чревато дискомфортом и раздражением. Также эксперты предостерегают, что чрезмерно тесное белье может повлиять на качество спермы. Отмечается, что прямая угроза простату не доказана. Однако перегревание области паха и ограничение циркуляции крови может усугубить состояние при уже имеющихся проблемах.

Особенно опасными для мужского здоровья называют компрессионные шорты и слишком обтягивающие трусы, плотно прилегающие к телу. Такое белье может создавать чрезмерное сжатие и как следствие — возникновение воспаления или раздражения.

Врачи советуют выбирать белье из натуральных тканей – хлопка или модала. Оно обеспечивает вентиляцию, отвод влаги и минимизирует риск перегрева. Также советуют носить боксерки из натуральных тканей – они обеспечивают баланс между поддержкой и вентиляцией.

Предостережения врачей:

Следует избегать тесного белья, особенно синтетического – оно задерживает влагу и повышает температуру.

Компрессионные модели можно использовать только во время тренировок. Для ежедневного ношения такое белье не подходит.

Обратите внимание на анатомический крой, снижающий давление на область простаты.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно есть, чтобы не заболеть раком простаты.




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