Названо белье, которое "убивает" мужское здоровье

Выбор белья – это не только о красоте и удобстве, но и о здоровье. Неудачно выбранная модель или ткань может повлиять на мужское здоровье, например, вызвать дискомфорт, усилить симптомы простатита или доброкачественной гиперплазии простаты (ДГПЖ). А в некоторых случаях белье может даже повлиять на качество жизни.

Мужчина. Иллюстративное фото

Чрезмерно тесное белье, как отмечают специалисты, может оказать лишнее давление на область таза, ограничивать кровообращение и вызвать перегревание. Это чревато дискомфортом и раздражением. Также эксперты предостерегают, что чрезмерно тесное белье может повлиять на качество спермы. Отмечается, что прямая угроза простату не доказана. Однако перегревание области паха и ограничение циркуляции крови может усугубить состояние при уже имеющихся проблемах.

Особенно опасными для мужского здоровья называют компрессионные шорты и слишком обтягивающие трусы, плотно прилегающие к телу. Такое белье может создавать чрезмерное сжатие и как следствие — возникновение воспаления или раздражения.

Врачи советуют выбирать белье из натуральных тканей – хлопка или модала. Оно обеспечивает вентиляцию, отвод влаги и минимизирует риск перегрева. Также советуют носить боксерки из натуральных тканей – они обеспечивают баланс между поддержкой и вентиляцией.

Предостережения врачей:

Следует избегать тесного белья, особенно синтетического – оно задерживает влагу и повышает температуру.

Компрессионные модели можно использовать только во время тренировок. Для ежедневного ношения такое белье не подходит.

Обратите внимание на анатомический крой, снижающий давление на область простаты.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно есть, чтобы не заболеть раком простаты.



