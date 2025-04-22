Назван возраст, в котором резко ухудшается работа почек

Почки – это жизненно важные органы, выполняющие множество функций, включая фильтрацию отходов из крови, регулирование уровня жидкости и электролитов, а также выработку гормонов. Есть факторы и возрастные периоды, когда риск значительного ухудшения функции почек может возрастать.

Почки. Иллюстративное фото

Естественное понижение функции почек с возрастом

После достижения зрелости, примерно после 30-40 лет, начинается постепенное снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) – основного показателя функции почек. По оценкам Национального фонда почек (National Kidney Foundation), СКФ снижается примерно на 1 мл/мин/1,73 кв.м в год после 40 лет даже у здоровых людей.

Возрастные периоды повышенного риска

Хотя резкого ухудшения функции почек в определенном возрасте обычно не происходит, определенные возрастные группы могут быть более уязвимы к факторам, ускоряющим этот процесс.

После 60-65 лет: В этом возрасте накапливаются возрастные изменения в почках, а также растет распространенность сопутствующих заболеваний, таких как гипертония, диабет и сердечно-сосудистые заболевания, являющиеся основными факторами риска хронической болезни почек (ХБП).

Наличие факторов риска в любом возрасте: Люди с такими факторами риска, как диабет, высокое кровяное давление, семейный анамнез заболеваний почек, ожирение или сердечно-сосудистые заболевания, имеют повышенный риск ухудшения функции почек в любом возрасте, не только в пожилом.

Кроме природного старения, существуют многочисленные факторы, которые могут значительно ускорить снижение функции почек в любом возрасте:

Диабет: Высокий уровень сахара в крови может повреждать мелкие кровеносные сосуды в почках, нарушая их фильтрационную способность.

Гипертония: Высокое кровяное давление может повреждать кровеносные сосуды в почках, уменьшая приток крови и ухудшая их функцию.

Сердечно-сосудистые заболевания: Сниженный приток крови к почкам из-за сердечной недостаточности может привести к ухудшению их функции.

Курение: Курение повреждает кровеносные сосуды, включая находящиеся в почках и повышает риск развития ХБП.

Ожирение: Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на почки и повышает риск развития диабета и гипертонии.

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