Назван возраст, в котором резко ухудшается работа мозга

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Кречмаровская Наталия
Вопрос о том, в каком возрасте начинается резкое ухудшение когнитивных функций, сложный и вызывает значительный интерес у ученых и общественности. Общепринято считать, что определенный спад умственных способностей является естественным процессом старения. Однако определение конкретного возраста, когда этот спад становится резким и приводит к значительным проблемам, требует детального рассмотрения.
Мозг. Иллюстративное фото
С возрастом в мозге происходят разные структурные и функциональные изменения. Как отмечают в Национальном институте старения, эти изменения могут включать уменьшение объема определенных участков мозга, в частности, гиппокампу и префронтальной коры, снижение эффективности связи между нейронами, а также изменения в уровнях нейромедиаторов.
Хотя индивидуальные отличия значительны, многие исследования показывают, что определенные когнитивные функции начинают демонстрировать заметный спад примерно после 60-70 лет.
Скорость обработки информации: С возрастом часто наблюдается замедление скорости реакции и времени, необходимого для выполнения умственных задач.
Рабочая память: способность содержать и манипулировать информацией в краткосрочной перспективе также может ухудшаться.
Исполнительные функции: Планирование, организация, принятие решений и торможение импульсов могут становиться сложнее.
Ухудшение когнитивных функций в пожилом возрасте может приводить к различным проблемам, влияющим на повседневную жизнь:
Проблемы с памятью: Забывчивость, трудности с запоминанием новой информации и припоминанием имен или событий.
Трудности с вниманием и концентрацией: Отвлечение, сложности с фокусировкой на задании.
Проблемы с речью: Трудности с подбором слов, пониманием сложных инструкций или разговоров.
Ухудшение ориентации: потерянность в знакомых местах, проблемы с определением времени.
Снижение способности к решению проблем: Трудности с планированием, принятием решений и выполнением сложных задач.
Изменения в поведении и личности: Раздражительность, апатия, социальная изоляция.
Напомним: портал "Комментарии" писал, в каком возрасте резко ухудшается работа сердца.
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