Назван алкоголь, который вызывает самое быстрое привыкание

Алкоголь называют одним из самых распространенных психоактивных веществ в мире. В общем, употребление алкогольных напитков достаточно широкое — на праздниках, в барах, вечеринках, для снятия стресса или просто "для настроения". Однако некоторые смогут вызвать очень быстрое привыкание. Причины не только в крепости, но и способе применения, доступности и психологическом воздействии.

Алкоголь. Иллюстративное фото

Какой алкоголь наиболее опасен для привыкания

Лидерами по скорости формирования зависимости называют бурбон и водку. Бурбон обладает характерным вкусом и ароматом, а также проходит сложный процесс выдержки. Это делает его привлекательным для гурманов. Водка, напротив, нейтральна по вкусу. Однако ее высокая крепость (до 40%) и доступность делают ее популярной среди тех, кто стремится к быстрому эффекту.

Среди других алкогольных напитков, вызывающих быстрое привыкание, называют текилу. Ее крепость может достигать 55%, а яркий вкус и культура потребления (шоты, вечеринки) способствуют быстрому формированию привычки.

Вызвать зависимость при регулярном употреблении в больших объемах могут пиво и вино. Причина – социальная нормализация.

Почему возникает привыкание

Скорость формирования зависимости зависит от некоторых факторов. Среди них называют:

Крепость напитка: чем выше содержание этанола, тем быстрее возникает толерантность.

Скорость потребления: шоты, коктейли с крепким алкоголем – это быстрый путь к интоксикации.

Психологическое влияние: напитки, которые ассоциируются с расслаблением или праздником, могут считаться "эмоциональной опорой".

Доступность: дешевые и популярные напитки (водка, пиво) легче приобрести, что способствует регулярному употреблению.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с организмом, если на месяц отказаться от алкоголя.



