Назван алкоголь, который быстрее всего "убивает" зрение и приводит к слепоте

По данным медицинских исследований, наибольшую угрозу для зрения представляет не просто алкоголь как вещество, а конкретный вид напитка. Самым опасным называют самодельный крепкий алкоголь, в частности самогон, содержащий метанол. Его опасность заключается в том, что он может повлечь за собой слепоту уже в течение нескольких часов после употребления.

Алкоголь. Иллюстративное фото

Чем опасен метанол

Метанол – это токсический спирт. Иногда вещество попадает в нелегальные алкогольные напитки из-за нарушения технологии производства. После употребления метанола в организме образуется формальдегид и муравьиная кислота. Эти вещества оказывают мощное нейротоксическое действие. Наиболее уязвимым является зрительный нерв, который передает сигналы от глаза к мозгу. Симптомы отравления метанолом включают головную боль, тошноту, головокружение, нарушение координации и быстрое ухудшение зрения. Во многих случаях это приводит к необратимой слепоте.

Опасная доза для зрения

Специалисты отмечают, что даже 10 мл метанола могут вызвать серьезные нарушения зрения, а 30 мл могут привести к летальным исходам. Чаще метанол встречается в самогоне или других напитках, изготовленных без контроля качества. Именно эти напитки, как отмечают специалисты, представляют наибольшую угрозу для зрения.

Воздействие этанола на зрение

Также опасным называют хроническое потребление этанола. Это основополагающий компонент легальных алкогольных напитков. Отмечается, что регулярное употребление больших доз этанола приводит к постепенному повреждению зрительного нерва, развитию катаракты, макулодистрофии и сухости глаз. Алкоголь нарушает усвоение витаминов B1 и B12, критически важных для здоровья нервной ткани. Это может привести к токсической оптической нейропатии – состоянию, при котором зрение снижается постепенно, а цветовая чувствительность нарушается.

Специалисты отмечают, что даже умеренное потребление алкоголя может вызвать временные нарушения зрения:

размытость,

двоение,

снижение периферического видения,

замедленную реакцию зрачков на свет.

Эти симптомы обычно проходят после выведения алкоголя из организма. Если симптомы появляются регулярно, это сигнализирует о значительных проблемах.

