Найден еще один неизвестный орган тела человека

Нидерландский институт рака опубликовал исследование, в котором говорится о четвертой паре крупных слюнных желез, которые находятся в носоглотке человека. Ранее о них не было известно медицине, сообщает портал Naked science.

По данным источника, проводили процедуры ПЭТ-КТ пациенту с раком простаты: это позволяет обнаружить и визуализировать опухоль в организме, используя меченую радиоактивными изотопами глюкозу. Она активно поглощается не только опухолью, но и некоторыми органами, делая их заметными на снимках. В их числе — крупные пары слюнных желез, которых у человека насчитывают три: околоушную, подчелюстную и подъязычную. Во время исследования как раз и была обнаружена четвертая пара, которую без микроскопа рассмотреть нельзя.

Четвертая пара получила название трубные железы. Их расположение — практически в центре черепа, в районе основания, из-за этого, вероятно, их никто и не мог обнаружить до сих пор.

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