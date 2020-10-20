kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.10.2020

BTC/USD

11791.38

ETH/USD

376.58

LTC/USD

47.77

НБУ 20.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Найден еще один неизвестный орган тела человека
commentss НОВОСТИ Все новости

Найден еще один неизвестный орган тела человека

Ученые обнаружили четвертую пару крупных слюнных желез

сегодня, 13:00
Автор:

Владимир Лавский

Нидерландский институт рака опубликовал исследование, в котором говорится о четвертой паре крупных слюнных желез, которые находятся в носоглотке человека. Ранее о них не было известно медицине, сообщает портал Naked science. 

Найден еще один неизвестный орган тела человека

По данным источника, проводили процедуры ПЭТ-КТ пациенту с раком простаты: это позволяет обнаружить и визуализировать опухоль в организме, используя меченую радиоактивными изотопами глюкозу. Она активно поглощается не только опухолью, но и некоторыми органами, делая их заметными на снимках. В их числе — крупные пары слюнных желез, которых у человека насчитывают три: околоушную, подчелюстную и подъязычную. Во время исследования как раз и была обнаружена четвертая пара, которую без микроскопа рассмотреть нельзя. 

Четвертая пара получила название трубные железы. Их расположение — практически в центре черепа, в районе основания, из-за этого, вероятно, их никто и не мог обнаружить до сих пор. 

Как ранее сообщали "Комментарии", ученые из Оксфорда создали тест, определяющий COVID-19 в организме человека за 5 минут. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ