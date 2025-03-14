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Наличие этого лекарства в домашней аптечке не принесет пользы: неожиданное открытие экспертов

В частности, активированный уголь, несмотря на свою популярность, не настолько эффективен, как считается.

сегодня, 10:30
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Клименко Елена

Эксперты считают, что комплектовать домашнюю аптечку такими средствами, как противовирусные препараты, лекарства против кашля, отхаркивающие средства, адсорбенты и сердечные капли, нецелесообразно.

Наличие этого лекарства в домашней аптечке не принесет пользы: неожиданное открытие экспертов

Домашняя аптечка. Фото: 24 Канал

Относительно противовирусного лекарства ученые отмечают, что они не дают желаемого эффекта, ведь организм способен самостоятельно справиться с ОРВИ, и болезнь обычно проходит через неделю без медицинской помощи.

Что касается лекарства против кашля, то их использование без консультации с врачом может быть опасным. Кашель – это важный механизм, с помощью которого организм очищает легкие, и его угнетение может вызвать накопление мокроты в легких. Это повышает риск развития бронхита, пневмонии и других серьезных проблем с дыханием.

Отхаркивающие средства также не считаются необходимыми. Вместо них лучше пить больше жидкости, в частности, чай с медом, что помогает организму естественным путем очищаться.

Активированный уголь, несмотря на свою популярность, не настолько эффективен, как считается. Оно помогает выводить токсины только на ранних этапах отравления и не дает результата при алкогольной интоксикации.

Что касается сердечных капель, то их использование может быть вредным из-за возможного наличия фенобарбитала, который при регулярном употреблении способствует развитию бессонницы и депрессий.

Портал "Комментарии" уже писал, что с 1 марта украинцы смогут приобрести лекарства по сниженным ценам — некоторые препараты подешевеют на 30%. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.



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Источник: https://lady.kyiv.ua/zdorov-ya/eksperti-vkazali-na-p-yat-najbilsh-nepotribnih-likiv-v-domashnij-aptechtsi/
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