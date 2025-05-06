Над женщиной хотели провести обряд экзорцизма из-за аномалии после инсульта

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Ткачик Олеся
Британка Сара Колвилл уже 15 лет живет с последствиями инсульта, после которого ее привычный девонский акцент сменился китайским — несмотря на то, что она никогда не была в Азии. Уникальное языковое изменение, вызванное редким синдромом иностранного акцента (известно лишь около сотни случаев в мире), кардинально изменило его жизнь.
Языковая аномалия после инсульта
Женщина стала жертвой травли, оскорблений и даже расистских нападок. Ей неоднократно говорили: "Возвращайся к себе домой", а некоторые христианские группы даже называли ее "одержимым дьяволом" и требовали провести экзорцизм. По словам Сары, это довело ее до отчаяния и мыслей о самоубийстве.
Ее китайский акцент вызвал издевку даже среди родственников, которые называли ее "уродиной" и "позором". Однако больше женщину поражает, что общество не смогло принять ее изменения. В то же время, Сара говорит, что ее друзья из китайского ресторана, где она часто бывает, восприняли ее без предубеждений.
Сегодня женщина сосредоточена на обновлении уверенности в себе и психическом здоровье. Она надеется, что когда-нибудь снова заговорит привычным для себя голосом, но уже научилась ценить поддержку ближайших: "Если бы не муж и сестра, меня уже могло бы не быть".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о маленькой актрисе, которая в течение нескольких дней испытала более 10 инсультов.
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