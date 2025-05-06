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Над женщиной хотели провести обряд экзорцизма из-за аномалии после инсульта

Британка после инсульта начала разговаривать с китайским акцентом и испытала агрессивные нападки

сегодня, 13:05
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Ткачик Олеся

Британка Сара Колвилл уже 15 лет живет с последствиями инсульта, после которого ее привычный девонский акцент сменился китайским — несмотря на то, что она никогда не была в Азии. Уникальное языковое изменение, вызванное редким синдромом иностранного акцента (известно лишь около сотни случаев в мире), кардинально изменило его жизнь.

Над женщиной хотели провести обряд экзорцизма из-за аномалии после инсульта

Языковая аномалия после инсульта

Женщина стала жертвой травли, оскорблений и даже расистских нападок. Ей неоднократно говорили: "Возвращайся к себе домой", а некоторые христианские группы даже называли ее "одержимым дьяволом" и требовали провести экзорцизм. По словам Сары, это довело ее до отчаяния и мыслей о самоубийстве.

"Я не выбирала говорить так, как говорю сейчас. Если вас это раздражает – просто проходите мимо", – обратилась она к критикам. Врачи до сих пор не могут определить точную причину инсульта, оставившего ее не только с новым голосом, но и с серьезными физическими трудностями — она потеряла способность ходить и разговаривать, вынуждена была оставить работу и переехать к матери.

Ее китайский акцент вызвал издевку даже среди родственников, которые называли ее "уродиной" и "позором". Однако больше женщину поражает, что общество не смогло принять ее изменения. В то же время, Сара говорит, что ее друзья из китайского ресторана, где она часто бывает, восприняли ее без предубеждений.

"Люди часто стоят рядом и спрашивают: вы что, по-китайски разговариваете? Хотя мы просто говорим по-английски", — вспоминает она. За годы изменился даже характер акцента — теперь ее голос трудно привязать к конкретному языку: кто-то слышит китайский, кто-то австралийский, польский или испанский.

Сегодня женщина сосредоточена на обновлении уверенности в себе и психическом здоровье. Она надеется, что когда-нибудь снова заговорит привычным для себя голосом, но уже научилась ценить поддержку ближайших: "Если бы не муж и сестра, меня уже могло бы не быть".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о маленькой актрисе, которая в течение нескольких дней испытала более 10 инсультов.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14659665/woke-sounding-Chinese-stroke-life-changed.html
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