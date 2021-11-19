Мутированный штамм "Дельты" нашли в восьми регионах Украины

Новый мутированный штамм коронавируса уже есть в восьми регионах нашей страны. Если сравнивать его с исходным, то новое заболевание коварнее, потому что быстро передается от одного больного к другому. На 10–15 процентов. Об этом сообщает РБК-Украина, обнародуя информацию главного санитарного врача Одесского региона Виталия Гончарова.

новый вариант Delta-штамма обнаружили в восьми областях Украины (фото из открытых источников)

Как он отметил, в Одесском регионе появился коварный гость – новый мутированный штамм коронавирусного заболевания. Он привел печальную статистику потерь от этой опасной болезни. Только за второй месяц осени из-за быстрого распространения этого штамма заболели, более 40 тысяч человек. Ушли из жизни 780 пациентов.

Специалист подчеркнул, что опасную "Дельту" его коллеги обнаружили еще в семи отечественных регионах: Львовском, Тернопольском, Ровенском, Ивано-Франковском, Волынском, Закарпатском и Херсонском.

Виталий Гончаров резюмирует, что о новом мутированном варианте, его свойствах врачам мало что известно. Исследователи Института генетики Лондонского университета лишь доказали, что он на 10-15 процентов более заразен, чем обычный исходный вариант коронавируса.

Напоминаем, что "Комментарии" информировали о том, что Напоминает ОРВИ в тяжелой форме: чем опасен штамм коронавируса "Дельта". Коронавирусная мутация "Дельта", которая сейчас распространена в Украине, агрессивна, однако отличается от первоначального COVID-19. Об этом сообщил академик, директор Института биохимии им. Палладина Сергей Комиссаренко в эфире "Завтрак с 11", передает ТСН. Специалист отметил, что симптомы во время "Дельта"-штамма и само течение заболевания имеют отличие от ранее существовавших.

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