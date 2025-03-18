"Моя грудь не перестанет расти": она стала проблемой для молодой британки

22-летняя Аманда Нчома из Манчестера столкнулась с проблемой, которую многие считают необычной – ее грудь не перестает расти. Уже в 14 лет она носила бюстгальтер размера 38E, а теперь вынуждена искать размер белья 40GG. Аманда испытывает огромную проблему с поиском соответствующего бюстгальтера, но это не единственное, с чем ей приходится иметь дело каждый день.

Аманда Нчома. Фото с открытыми джерелами

Аманда Нчома в нескольких интервью призналась, что из-за большого веса груди страдают ее плечи, ведь бретельки бюстгальтера врезаются в кожу. Кроме того, ей приходится тратить сотни фунтов на специальное белье, поскольку в обычных магазинах нужные модели просто отсутствуют.

"Главная проблема – это мои плечи. Лямки бюстгальтера врезаются, оставляя раны", – объясняет Аманда.

Лямки бюстгальтера оставили шрамы на плечах Аманды из-за веса ее груди

Кроме дискомфорта женщина сталкивается с социальным давлением. Аманда рассказывает, что еще со школы слышала сплетни о том, что она якобы сделала пластическу операцию по увеличению груди. Кроме того, ее об этом до сих пор спрашивают.

Также она отмечает, что еще одним вызовом стало повышенное внимание со стороны мужчин. Девушка признается, что боится ходить в людные места, ведь незнакомцы часто пытаются заговорить с ней, делая не всегда корректные комментарии.

"Поездка в центр города меня пугает, потому что мужчины подходят и пытаются завязать разговор. Они могут быть очень настойчивыми", – говорит Аманда.

Большая грудь стала проблемой для молодой британки

Чрезмерно большая грудь может вызвать серьезные проблемы со здоровьем – боль в спине, шее, нарушение осанки, раздражение кожи и даже мигрени. В Великобритании такие случаи рассматриваются как основание для операции по уменьшению груди частично за государственные средства. Аманда рассматривает вариант хирургического вмешательства, если ее грудь продолжит и дальше расти.

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