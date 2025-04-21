Миллионеры устраивают первую в истории гонку сперматозоидов

Четверо миллионеров из США решили устроить первую в истории гонку сперматозоидов. Сперматозоиды будут двигаться по специальной трассе длиной около 20 см. Организаторы утверждают, что этот проект должен обратить внимание на проблему мужской фертильности.

Гонка сперматозоидов. Фото из открытых источников

25 апреля в Лос-Анджелесе пройдут первые в мире соревнования по гонке сперматозоидов, организованные стартапом Sperm Racing. Соревнования будут проходить на специально созданных микродорожках длиной в несколько сантиметров. Сперматозоиды будут собраны из двух лабораторий Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе и Университета Южной Калифорнии. Их движение будут отслеживать под микроскопом, а победитель определится после трех заездов.

Событие будут транслироваться в прямом эфире, а зрители, которые будут присутствовать физически на гонке, смогут наблюдать за движением сперматозоидов на большом экране. По прогнозам организаторов, ожидается до 4 тысяч гостей, которые на мероприятии смогут делать ставки на самого быстрого сперматозоида.

Инициаторами проекта стали четыре миллионера из Калифорнии, основавшие стартап Sperm Racing.

"Гонки сперматозоидов — это не только соревнование спермы хотя, честно говоря, это весело. Это о том, чтобы сделать мужскую фертильность темой, о которой люди хотят говорить, следить за ней и действовать. Здоровье — это гонка. И каждый заслуживает шанса на стартовой линии", — сказал Эрик Чжую.

По данным ученых, за последние 50 лет количество сперматозоидов у мужчин по всему миру сократилось более чем на 50%. Причиной этого считают стресс, вредные привычки, загрязненную окружающую среду и сидячий образ жизни.

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