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Миллионеры устраивают первую в истории гонку сперматозоидов

В США проведут гонку сперматозоидов для привлечения внимания к проблеме мужского здоровья.

сегодня, 16:17
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Автор:
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Slava Kot

Четверо миллионеров из США решили устроить первую в истории гонку сперматозоидов. Сперматозоиды будут двигаться по специальной трассе длиной около 20 см. Организаторы утверждают, что этот проект должен обратить внимание на проблему мужской фертильности.

Миллионеры устраивают первую в истории гонку сперматозоидов

Гонка сперматозоидов. Фото из открытых источников

25 апреля в Лос-Анджелесе пройдут первые в мире соревнования по гонке сперматозоидов, организованные стартапом Sperm Racing. Соревнования будут проходить на специально созданных микродорожках длиной в несколько сантиметров. Сперматозоиды будут собраны из двух лабораторий Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе и Университета Южной Калифорнии. Их движение будут отслеживать под микроскопом, а победитель определится после трех заездов.

Событие будут транслироваться в прямом эфире, а зрители, которые будут присутствовать физически на гонке, смогут наблюдать за движением сперматозоидов на большом экране. По прогнозам организаторов, ожидается до 4 тысяч гостей, которые на мероприятии смогут делать ставки на самого быстрого сперматозоида.

Инициаторами проекта стали четыре миллионера из Калифорнии, основавшие стартап Sperm Racing.

"Гонки сперматозоидов — это не только соревнование спермы хотя, честно говоря, это весело. Это о том, чтобы сделать мужскую фертильность темой, о которой люди хотят говорить, следить за ней и действовать. Здоровье — это гонка. И каждый заслуживает шанса на стартовой линии", — сказал Эрик Чжую.

По данным ученых, за последние 50 лет количество сперматозоидов у мужчин по всему миру сократилось более чем на 50%. Причиной этого считают стресс, вредные привычки, загрязненную окружающую среду и сидячий образ жизни.

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Источник: https://www.spermracing.com/
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