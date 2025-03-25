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Мальчик родился с лицом старика: как он выглядит через 30 лет

Томм Теннент родился с большим количеством излишней кожи.

сегодня, 10:22
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Автор:
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Slava Kot

В 1993 году в Австралии родился мальчик, сразу поразивший врачей и своих родителей. Из-за редкого медицинского состояния его лицо выглядело так, будто он был пожилым человеком. История Томма Теннента напоминает сценарий к фильму "Загадочная история Бенджамина Баттона", однако в его случае это реальность.

Мальчик родился с лицом старика: как он выглядит через 30 лет

Томм Теннент. Фото из открытых источников

Еще во время пренатальных тестов врачи заметили аномалию, но никто не ожидал столь необычного вида новорожденного. Томм родился с большим количеством излишней кожи. Ее было так много, что могло хватить, чтоб покрыть тело пятилетнего малыша.

"Я не думал, что человек или маленький ребенок могут так выглядеть", – сказал отец Томма.

Мальчик родился с лицом старика: как он выглядит через 30 лет - фото 2

Томм Теннент сразу после рождения

Первые два с половиной месяца жизни Томм провел в больнице, пока медики пытались понять причину его состояния. Врачи выяснили, что уровень гиалуроновой кислоты в его коже превышал норму в 100 раз.

Мальчик родился с лицом старика: как он выглядит через 30 лет - фото 3

Томм Теннент

Аналогичная особенность наблюдается у щенков породы шарпея, но с возрастом она исчезает. Медики надеялись, что с Томмом произойдет так же. Однако семье пришлось сталкиваться не только с медицинскими вызовами, но и с предубеждениями общества.

"Женщина сказала мне, что такого ребенка нужно держать дома. Я была опустошена", – вспоминает мать мальчика.

Несмотря на сложное начало жизни, врачи оказались правы и внешность Томма постепенно нормализовалась. Сегодня ему 32 года, и он живет полноценной жизнью в Австралии со своей супругой Ханной.

Мальчик родился с лицом старика: как он выглядит через 30 лет - фото 4

Томм Теннент с женой в 32 года

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Источник: https://brightside.me/articles/the-story-of-the-baby-who-challenged-doctors-with-his-rare-disorder-for-20-years-814772/
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