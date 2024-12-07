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Люди с какой группой крови подвержены проблемам с психикой

Как группа крови влияет на склонность к проблемам с психикой

сегодня, 04:32
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Кречмаровская Наталия

Взаимосвязь между группой крови и психическим здоровьем является темой многих исследований. Хотя некоторые исследования указывают на возможные связи, другие не находят значимых корреляций, сообщает портал "Комментарии". 

Люди с какой группой крови подвержены проблемам с психикой

Иллюстративное фото

Одно из исследований, опубликованное на платформе The Conversation, выявило генетические связи между результатами рутинных анализов крови и психическими расстройствами, такими как депрессия, шизофрения и анорексия. Исследование базировалось на генетических, биохимических и психиатрических данных около миллиона человек. Ученые обнаружили, что некоторые биомаркеры, которые можно измерить в крови, могут быть связаны с риском развития психических заболеваний. Например, белки, связанные с иммунной системой, могут быть вовлечены в развитие депрессии, шизофрении и анорексии.

Это исследование подчеркивает важность понимания биохимических процессов, которые могут оказывать влияние на психическое здоровье.

Другое исследование, опубликованное в International Journal of Innovative Science and Research Technology, исследовало уровни психологического дистресса у людей с различными группами крови. Исследование использовало шкалу депрессии, тревоги и стресса для оценки уровней психологического дистресса у людей с группами крови A (II), B(III), AB(IV) и O(I).

Результаты показали, что люди с группами крови AB и O чаще страдают от средней до тяжелой депрессии, тогда как люди с группами крови A и B имеют легкие или нормальные уровни депрессии. Относительно тревоги группа крови A была связана с умеренной тревогой, группа B — с очень тяжелой тревогой, группа AB — с тяжелой тревогой, а группа O — с легкой тревогой. Относительно стресса, группа крови A была связана с легким уровнем стресса, группа B – с очень тяжелым стрессом, группа AB – с тяжелым стрессом, а группа O – с умеренным, легким или нормальным уровнем стресса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, люди с какой группой крови склонны к алкоголизму.





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