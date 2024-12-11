Люди с какой группой крови подвержены опасным заболеваниям

Группа крови может влиять на разные аспекты нашего здоровья и поведения. Некоторые исследования указывают на то, что определенные группы крови могут быть более подвержены влиянию различных факторов, включая инфекции и заболевания, сообщает портал "Комментарии".

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Исследования показывают, что люди с группой крови A (II) могут быть более подвержены воздействию определенных инфекций. Например, во время пандемии COVID-19 было обнаружено, что люди с группой крови A имеют более высокий риск заражения вирусом SARS-CoV-2 по сравнению с другими группами крови.

Люди с группой крови O(I), напротив, могут быть менее подвержены воздействию некоторых инфекций. К примеру, исследования показали, что они имеют меньший риск заражения вирусом SARS-CoV-2. Кроме того, люди с группой крови O имеют более низкий риск развития тромбоэмболии по сравнению с другими группами крови.

Люди с группой крови B(III) также могут быть подвержены воздействию определенных заболеваний. Например, исследования показали, что у них повышен риск развития почечных камней по сравнению с людьми с группой крови O.

Люди с группой крови AB (IV) могут иметь повышенный риск развития некоторых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Исследования показали, что они имеют более высокий уровень факторов свертывания крови, что может увеличивать риск тромбоэмболии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о склонности к алкоголизму людей с разными группами крови.

Алкоголизм является серьезной проблемой, влияющей на миллионы людей по всему миру. Ученые исследуют разные факторы, которые могут влиять на склонность к алкоголизму, включая генетические, социальные и экологические аспекты. Одним из интересных направлений исследований является связь между группой крови и склонностью к алкоголизму.



