Люди с какой группой крови не доживают до старости

Вопрос о том, влияет ли группа крови на продолжительность жизни, интересует ученых уже много лет. Исследования показывают, что некоторые группы крови могут быть связаны с долголетием, хотя результаты не всегда однозначны.

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Одно из исследований, опубликованное в American Journal of Clinical Pathology, показало, что люди с группой крови B (III) имеют меньшую вероятность дожить до старости по сравнению с другими группами крови. Исследование показало, что процент людей с группой крови B уменьшается с возрастом, что свидетельствует о том, что эта группа крови может быть связана с более высоким риском ранней смерти. В то же время не было выявлено значительных отличий в продолжительности жизни между группами крови A(II), O(I) и AB(IV).

Другое исследование, проведенное учеными из Швеции, показало, что люди, доживающие до 100 лет, имеют определенные биомаркеры, которые могут быть связаны с их группой крови. Исследование включало данные 44 000 шведов, проходивших медицинские обследования в возрасте от 64 до 99 лет. Из этих людей 1224 дожили до 100 лет. Оказалось, что эти долгожители имели более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты с 60-х годов жизни. Это может свидетельствовать о том, что некоторые группы крови могут быть связаны с лучшим метаболическим здоровьем и долголетием.

Причины, почему некоторые группы крови могут влиять на продолжительность жизни, до сих пор не до конца ясны. Однако существует несколько гипотез. Одна из них состоит в том, что разные группы крови могут влиять на риск развития определенных заболеваний. К примеру, люди с группой крови O имеют меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, что может способствовать их долголетию.

Другая гипотеза состоит в том, что группа крови может оказывать влияние на иммунную систему. Некоторые исследования показывают, что люди с группой крови A могут иметь более высокий риск развития определенных видов рака , что может влиять на их продолжительность жизни. В то же время, люди с группой крови AB могут иметь более высокий риск когнитивных расстройств в старости.

Напомним, портал "Комментарии" писал, люди с какой группой крови чаще рискуют.



