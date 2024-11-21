Люди с какой группой крови болеют чаще

Кровь человека делится на четыре основные группы: A, B, AB и O. Каждая из этих групп имеет свои особенности, которые могут влиять на предрасположенность к определенным заболеваниям. Исследования показывают, что некоторые группы крови могут быть более уязвимыми к определенным болезням, чем другие, сообщает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

Группа крови A(II)

Люди с группой крови A имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что у них чаще наблюдается повышенный уровень холестерина и белка, способствующий свертыванию крови. Кроме того, исследования показывают, что люди с этой группой крови чаще страдают раком желудка из-за повышенной предрасположенности к инфекции Helicobacter pylori.

Группа крови B(III)

Люди с группой крови B также имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, хотя этот риск несколько ниже, чем у людей с группой крови. Кроме того, они могут быть более уязвимы для некоторых инфекционных заболеваний, поскольку их антигены могут служить рецепторами для определенных микроорганизмов.

Группа крови AB(IV)

Группа крови AB является самой редкой, но люди с этой группой крови имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Исследования показывают, что у людей с группой крови AB чаще наблюдаются проблемы с памятью.

Группа крови O(I)

Люди с группой крови O имеют самый низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они также менее подвержены образованию тромбов, что снижает риск инсультов и сердечных приступов. Однако, они чаще страдают язвенной болезнью желудка из-за повышенной предрасположенности к инфекции Helicobacter pylori.

Таким образом, группа крови может влиять на предрасположенность к определенным заболеваниям. Люди с группами крови A, B и AB имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как люди с группой крови O имеют более низкий риск этих заболеваний, но чаще страдают язвенной болезнью желудка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о распространенных продуктах, убивающих кровь.