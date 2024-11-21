Люди с какой группой крови болеют чаще

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Кречмаровская Наталия
Кровь человека делится на четыре основные группы: A, B, AB и O. Каждая из этих групп имеет свои особенности, которые могут влиять на предрасположенность к определенным заболеваниям. Исследования показывают, что некоторые группы крови могут быть более уязвимыми к определенным болезням, чем другие, сообщает портал "Комментарии".
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Люди с группой крови A имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с тем, что у них чаще наблюдается повышенный уровень холестерина и белка, способствующий свертыванию крови. Кроме того, исследования показывают, что люди с этой группой крови чаще страдают раком желудка из-за повышенной предрасположенности к инфекции Helicobacter pylori.
Люди с группой крови B также имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, хотя этот риск несколько ниже, чем у людей с группой крови. Кроме того, они могут быть более уязвимы для некоторых инфекционных заболеваний, поскольку их антигены могут служить рецепторами для определенных микроорганизмов.
Группа крови AB является самой редкой, но люди с этой группой крови имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Исследования показывают, что у людей с группой крови AB чаще наблюдаются проблемы с памятью.
Люди с группой крови O имеют самый низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они также менее подвержены образованию тромбов, что снижает риск инсультов и сердечных приступов. Однако, они чаще страдают язвенной болезнью желудка из-за повышенной предрасположенности к инфекции Helicobacter pylori.
Таким образом, группа крови может влиять на предрасположенность к определенным заболеваниям. Люди с группами крови A, B и AB имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как люди с группой крови O имеют более низкий риск этих заболеваний, но чаще страдают язвенной болезнью желудка.
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