Любимый среди многих утренний напиток может быть опасен: кто в группе риска

Употребление кофе может приводить как к повышению, так и к снижению уровня сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом. Этот эффект зависит от индивидуального метаболизма, количества кофеина и того, пьется ли кофе вместе с едой, сообщает verywellhealth.com.

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В статье указано, что кофе может вызвать кратковременные колебания уровня сахара и изменять реакцию организма на инсулин, особенно у людей с инсулинорезистентностью, диабетом или диабетом 2 типа.

Причиной этого кофеин, который стимулирует высвобождение гормонов стресса, в частности адреналина, препятствует выработке инсулина. Кроме того, кофеин сигнализирует печени испускать накопленную глюкозу, усложняя ее усвоение клетками.

Важным фактором является также то, пьете ли кофе натощак или после еды. Диетология Кэндис Пампер объясняет, что "кофеин скорее усваивается натощак", что может вызвать более заметные скачки сахара, особенно если к напитку добавляют сахар или сладкие сливки. Однако такие эффекты обычно непродолжительны.

Несмотря на это, регулярное потребление кофе обычно связывают с пониженным риском развития диабета 2 типа. Магистр общественного здоровья Эндрю Одегаард подчеркивает, что исследования демонстрируют сильную обратную связь между увеличенным употреблением кофе и снижением вероятности заболеть диабетом.

Это связано с тем, что кофе содержит антиоксиданты и вещества с противовоспалительными свойствами, которые могут компенсировать негативное влияние кофеина.

Как уже писал портал "Комментарии", кофе – один из самых популярных напитков в мире, а в сочетании с определенными компонентами он может стать еще и эффективным средством для поддержания здорового веса.