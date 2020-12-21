Лечение экземы у малышей

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Экзема — это распространенное заболевание кожи, которое происходит примерно у каждого пятого ребенка. У детей с экземой сухая и чувствительная кожа, часто также появляются зудящие, красные, чешуйчатые пятна. Если вы думаете, что у вашего ребенка может быть экзема, вы должны обратиться к педиатру.

Причины возникновения экземы

Точная причина экземы неизвестна, хотя она, как правило, возникает в семьях с историей аллергических состояний, таких как сенная лихорадка и астма (у более половины всех детей с экземой будет развиваться астма или сенная лихорадка в детстве). Ряд факторов, таких как погодные условия, продукты питания, или экологические аллергии, могут повлиять на экзему и вызвать ухудшение сыпи, но экзема не может передаваться от одного человека к другому.

Симптомы экземы

У детей с экземой развиваются очень зудящие, чешуйчатые, красные пятна кожи на щеках, в локтевых суставах и за коленями. Сыпь также может появиться на шее, животе, руках и ногах. Места экземы со временем могут меняться.

Экзема может трескаться и даже кровоточить, особенно если ваш ребенок сильно царапает больные области из-за зуда. Такие бактериальные и вирусные инфекции, как стафилококк и герпес, могут проникать в кожу через эти трещины, что приводит к образованию светло-коричневых корочек, гною, волдырям и / или боли.

Экзема обычно приходит и уходит. В промежутках между вспышками кожа может выглядеть утолщенной и сухой, но при легкой форме экземы кожа возвращается в норму без образования рубцов.

Лечение экземы

Многие случаи экземы являются наследственными и не могут быть предотвращены, но исключительно грудное вскармливание младенца (не вводя другие продукты питания в течение первых шести месяцев) может предотвратить некоторые случаи экземы.

Хроническая экзема не может быть излечена, но состояние кожи можно улучшить. Ключом к предотвращению вспышек экземы является лечение симптомов, как только они появляются. Экзема часто ухудшается, когда кожа ребенка пересушена — применение масел и увлажняющих кремов (особенно после ванны) поможет предотвратить высыхание кожи.

Можно ограничить вспышки экземы, держа ребенка подальше от пыли, пыльцы, шерсти домашних животных и некоторых продуктов питания. Избегайте использования сильных моющих средств, мыла – всего, что может вызвать раздражение кожи.

Если экзема заражается, ваш врач может назначить ребенку курс антибиотиков. В некоторых случаях целесообразно сделать тестирование на аллергии, которые могут провоцировать высыпание.

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