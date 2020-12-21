Лечение экземы у малышей

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Седлецкая Татьяна
Фото: stocksnap.io
Экзема — это распространенное заболевание кожи, которое
происходит примерно у каждого пятого ребенка. У детей с экземой сухая и чувствительная
кожа, часто также появляются зудящие, красные, чешуйчатые пятна. Если вы
думаете, что у вашего ребенка может быть экзема, вы должны обратиться к
педиатру.
Причины
возникновения экземы
Точная причина экземы неизвестна, хотя она, как правило,
возникает в семьях с историей аллергических состояний, таких как сенная
лихорадка и астма (у более половины всех детей с экземой будет развиваться
астма или сенная лихорадка в детстве). Ряд факторов, таких как погодные
условия, продукты питания, или экологические аллергии, могут повлиять на экзему
и вызвать ухудшение сыпи, но экзема не может передаваться от одного человека к
другому.
Симптомы
экземы
У детей с экземой развиваются очень зудящие, чешуйчатые,
красные пятна кожи на щеках, в локтевых суставах и за коленями. Сыпь также
может появиться на шее, животе, руках и ногах. Места экземы со временем могут
меняться.
Экзема может трескаться и даже кровоточить, особенно если
ваш ребенок сильно царапает больные области из-за зуда. Такие бактериальные и
вирусные инфекции, как стафилококк и герпес, могут проникать в кожу через эти
трещины, что приводит к образованию светло-коричневых корочек, гною, волдырям и
/ или боли.
Экзема обычно приходит и уходит. В промежутках между
вспышками кожа может выглядеть утолщенной и сухой, но при легкой форме экземы кожа
возвращается в норму без образования рубцов.
Лечение
экземы
Многие случаи
экземы являются наследственными и не могут быть предотвращены, но исключительно
грудное вскармливание младенца (не вводя другие продукты питания в течение
первых шести месяцев) может предотвратить некоторые случаи экземы.
Хроническая экзема не может быть излечена, но состояние
кожи можно улучшить. Ключом к предотвращению вспышек экземы является лечение
симптомов, как только они появляются. Экзема часто ухудшается, когда кожа ребенка
пересушена — применение масел и увлажняющих кремов (особенно после ванны) поможет
предотвратить высыхание кожи.
Можно ограничить вспышки экземы, держа ребенка подальше
от пыли, пыльцы, шерсти домашних животных и некоторых продуктов питания.
Избегайте использования сильных моющих средств, мыла – всего, что может вызвать
раздражение кожи.
Если экзема заражается, ваш врач может назначить ребенку
курс антибиотиков. В некоторых случаях целесообразно сделать тестирование на
аллергии, которые могут провоцировать высыпание.
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