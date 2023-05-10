96-летний марафонец назвал три причины своего долголетия

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Slava Kot
Американец Ричард Соллер стал старейшим участником дошедшего до финиша Чикагского марафона. Это произошло в 2012 году, когда Соллеру было 85 лет. После десяти лет спустя он все еще ежедневно выходит на тренировку и делится своими секретами долголетия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Insider.
Американский марафонец Ричард Соллер. Фото из открытых источников
Марафонец рассказал изданию Insider о своем образе жизни и поделился секретами долголетия, среди которых назвал длинные телефонные разговоры с друзьями и тысячи шагов в день. Соллер сказал, что бегает не так много, как в молодости, но все равно пытается сделать 10 тыс. шагов в день, что равняется около 8 км.
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Во время своих прогулок Соллер не использует аудиокнигу и музыку, а заполняет свой ум "хорошими мыслями". По его словам, он думает о положительных вещах, друзьях и всем хорошем, что происходит в жизни.
96-летний американец указывает, что распорядок дня включает долгие телефонные разговоры с друзьями и родственниками.
Ученые обнаружили, что люди, не чувствующие снижения когнитивных функций с возрастом, часто имеют хорошие отношения с друзьями и семьей.
Третьим фактором долголетия Соллер считает свое питание. Бывший марафонец соблюдает простые правила, на завтрак ест кукурузные хлопья с апельсиновым или виноградным соком, обед состоит из бутерброда с индейкой или арахисовым маслом, а ужин из нежирного мяса, например рыбы или курицы.
Среди десертов Ричард Соллер выбирает фрукты, чтобы снизить потребление сахара, а также держится как можно дальше от соленых закусок и красного мяса, которые связывают с болезнями сердца, если их потреблять слишком много.
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