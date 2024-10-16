7 малоизвестных вещей, которые врачи не говорят нам о смерти

Смерть – это непременная часть жизни, но для многих она остается темой табу. Понимание процессов, происходящих с организмом во время смерти, может помочь снизить страх перед неизбежным. Портал "Комментарии" подготовил 7 фактов о смерти, о которых редко говорят врачи.



Малоизвестны факты о смерти. Фото из открытых источников

1. Две стадии смерти

Есть клиническая и биологическая смерть. Клиническая наступает с остановкой сердца, но в течение 4-6 минут возможно возобновление функций организма с помощью реанимации. После этого наступает биологическая смерть, когда клетки мозга начинают погибать из-за недостатка кислорода.

2. Реанимация не так эффективна, как в кино

Реалии сердечно-легочной реанимации часто отличаются от того, что показывают в фильмах. Согласно опросу, большинство людей считают, что успешность реанимации достигает 75%. Однако на самом деле среди тех, кто переживает остановку сердца вне больницы, уровень выживания составляет около 12%, тогда как в условиях больницы результат достигает 24-40%.

3. Замедление дыхания

Приближающаяся смерть часто сопровождается замедлением или даже временной остановкой дыхания. Эти паузы могут длиться от 15 до 20 секунд, что создает тревогу для близких, ведь трудно определить, какой вдох станет последним.

4. Слух – последнее исчезающее чутье

Исследования показывают, что слуховые системы умирающих остаются активными до последних минут жизни. Поэтому важно продолжать говорить с умирающими людьми, поддерживая их в этот момент.

5. Расслабление тела после смерти

После прекращения работы мозга организм перестает посылать сигналы к мышцам, что может вызвать самопроизвольное мочеиспускание или дефекацию.

6. Морфин снимает боль

Морфин используют для умирающих пациентов только для облегчения боли и дискомфорта в конце жизни, а не для ускорения смерти. Когда люди умирают, артериальное давление падает, что нарушает транспортировку кислорода к клеткам. Организм реагирует на это увеличением частоты дыхания под названием "воздушное голодание". Это больно, а правильная доза морфина снимает ощущение "воздушного голода" и позволяет умирающему дышать спокойнее человеку.

7. Органы продолжают функционировать после смерти

После смерти мозга другие органы и бактерии в организме еще некоторое время продолжают работать в рамках естественного процесса распада. Живые бактерии, присутствующие в кишечнике, играют немаловажную роль в процессе разложения. Таким образом, сильный "запах смерти" может ощущаться в комнате, где умер человек спустя некоторое время.

Понимание этих аспектов смерти может помочь нам подготовиться к неизбежному концу жизни и лучше понять, через что могут пройти наши близкие в последние минуты жизни.

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