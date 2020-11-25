7 фактов о ветрянке

Язык
Coinspot 25.11.2020
BTC/USD
18988.34
ETH/USD
588.07
LTC/USD
86.83
НБУ 25.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Фото: lifehacker
Зудящая красная сыпь является классическим признаком ветряной оспы
Ветрянка выглядит как чрезвычайно зудящая, пузырчатая красная сыпь, которая
обычно начинается на лице и туловище, прежде чем распространиться на остальной
части тела. Другие симптомы заболевания включают высокую температуру, головную
боль и усталость.
Ветрянка очень заразна
Ветрянка может легко распространяться по воздуху, когда человек с вирусом
кашляет или чихает. Она также может распространяться путем прикосновения к
жидкости от высыпания (пузырей). Человек с ветрянкой заразен от одного до двух
дней, прежде чем у него начнет появляться сыпь, и пока на всех волдырях не образуются
корочки. Инкубационный период вируса ветряной оспы длиться от 10 до 21 дней.
Ветрянка обычно проходит в
легкой форме, но может быть очень серьезной болезнью
У большинства здоровых детей, ветряная оспа с ее зудящей сыпью, высокой
температурой и усталостью, вызывает больше неприятностей, чем опасности. В
некоторых случаях ветряная оспа может привести к серьезным осложнениям, таким
как обезвоживание, воспаление легких, проблемы с кровотечением, энцефалит (набухание
головного мозга), бактериальные инфекции кожи, синдром токсического шока и
инфекции костей и суставов.
Ветрянка сегодня встречается
более редко, чем это было раньше
Перед тем как вакцина ветряной оспы была введена в США в 1995 году,
ветряная оспа была одной из самых распространенных детских заболеваний.
Вакцина против ветрянки — лучшая защита против этого заболевания
Самый надежный способ защитить ребенка от ветряной оспы – вакцинация.
Для лучшей защиты детям (и взрослым) нужны две дозы вакцины
Детям рекомендуется две прививки от ветрянки – первая
в 12-15 месяцев, а вторая в возрасте от 4 до 6 лет.
После заболевания вырабатывается иммунитет, и заболеть ветрянкой снова практически невозможно
После того, как человек переболел ветрянкой, вирус ветряной оспы остается в
организме в неактивном состоянии. Вирус может активироваться несколько лет
спустя, что вызывает болезнь под названием опоясывающий лишай.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости