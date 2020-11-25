7 фактов о ветрянке

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Зудящая красная сыпь является классическим признаком ветряной оспы

Ветрянка выглядит как чрезвычайно зудящая, пузырчатая красная сыпь, которая обычно начинается на лице и туловище, прежде чем распространиться на остальной части тела. Другие симптомы заболевания включают высокую температуру, головную боль и усталость.



Ветрянка очень заразна

Ветрянка может легко распространяться по воздуху, когда человек с вирусом кашляет или чихает. Она также может распространяться путем прикосновения к жидкости от высыпания (пузырей). Человек с ветрянкой заразен от одного до двух дней, прежде чем у него начнет появляться сыпь, и пока на всех волдырях не образуются корочки. Инкубационный период вируса ветряной оспы длиться от 10 до 21 дней.

Ветрянка обычно проходит в легкой форме, но может быть очень серьезной болезнью

У большинства здоровых детей, ветряная оспа с ее зудящей сыпью, высокой температурой и усталостью, вызывает больше неприятностей, чем опасности. В некоторых случаях ветряная оспа может привести к серьезным осложнениям, таким как обезвоживание, воспаление легких, проблемы с кровотечением, энцефалит (набухание головного мозга), бактериальные инфекции кожи, синдром токсического шока и инфекции костей и суставов.

Ветрянка сегодня встречается более редко, чем это было раньше

Перед тем как вакцина ветряной оспы была введена в США в 1995 году, ветряная оспа была одной из самых распространенных детских заболеваний.

Вакцина против ветрянки — лучшая защита против этого заболевания

Самый надежный способ защитить ребенка от ветряной оспы – вакцинация.



Для лучшей защиты детям (и взрослым) нужны две дозы вакцины

Детям рекомендуется две прививки от ветрянки – первая в 12-15 месяцев, а вторая в возрасте от 4 до 6 лет.







После заболевания вырабатывается иммунитет, и заболеть ветрянкой снова практически невозможно

После того, как человек переболел ветрянкой, вирус ветряной оспы остается в организме в неактивном состоянии. Вирус может активироваться несколько лет спустя, что вызывает болезнь под названием опоясывающий лишай.



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