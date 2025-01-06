Кто сейчас самый старый человек в мире: он раскрыл секрет своего долголетия

116-летняя Ина Канабарро Лукас из Бразилии официально признана самым старым человеком в мире. Ее титул перешел после смерти японки Томико Итооки в декабре 2024 года. По состоянию на 1 января 2025 года возраст Ины Канабарро составляет 116 лет и 206 дней, что делает ее также 21-м самым старшим человеком в истории человечества.

Ина Канабарро Лукас. Фото: YouTube/Longeviquest

Ина Канабарро Лукас родилась в 1908 году. Свою жизнь она посвятила религии и преподавательской деятельности. В 16 лет поступила в школу-интернат Санта-Тереза-де-Хесус в Бразилии. В 1928 году в Уругвае приняла обет и стала монахиней. Вернувшись в Бразилию в 1930 году, Канабарро начала длительную карьеру в образовании, преподавая математику и португальский язык.

За годы своей жизни Ина получила многочисленные признания. В частности, в день своего 110-летия в 2018 году она получила апостольское благословение от Папы Римского Франциска.

На вопрос о том, как ей удалось достичь столь почтенного возраста, Ина Канабарро отвечает просто: секрет в ее глубокой вере.

Ина последний живой человек, родившийся в 1908 году, и один из трех живых людей, родившихся в нулевых годах прошлого века. Следующим после Ины Канабарро Лукас самым старым человеком в мире считается британка Этель Катерхэм, родившаяся в 1909 году. Третьей в списке самых старых людей является японка Окаги Хаяси, которая младше ее всего на 12 дней.

Абсолютным рекордсменом по продолжительности жизни остается французская Жанна Кальман, прожившая 122 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году умер самый старый мужчина в мире.

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