Коронавирус vs грипп: можно ли заразиться инфекциями одновременно

И грипп, и коронавирусная инфекция опасны и высоко заразные заболевания, которые могут предполагать как легкое течение и лечение дома под наблюдением семейного врача, так и тяжелую форму, которая может привести даже к летальному исходу. Об этом информирует Центр общественного здоровья Украины.

Так, болезни схожи по:

— симптомам — лихорадка, кашель, усталость;

— способу передачи — капельным путем.

Отмечено, что антибиотики не ускоряют выздоровление как в случае заболевания гриппом, так и COVID-19.

Более того, обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже смерть.

Чтобы уберечь себя и близких, в ЦОЗ рекомендуют:

— тщательно и часто мыть руки по 40 секунд;

— держать дистанцию 1,5 метра;

— там, где соблюдать дистанцию невозможно, надевать маску;

— не касаться глаз, рта, носа;

— кашлять и чихать в сгиб локтя или одноразовый платок;

— в случае симптом немедленно обращаться к врачу;

— сделать вакцинацию от гриппа.

Стоит знать, что вакцинация от гриппа или прививки не защищает от COVID-19. И пока вакцины от короновирусной инфекции в мире не существует.





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