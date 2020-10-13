Коронавирус vs грипп: можно ли заразиться инфекциями одновременно

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Таисия Ерохина
И грипп, и коронавирусная инфекция опасны и высоко заразные заболевания, которые могут предполагать как легкое течение и лечение дома под наблюдением семейного врача, так и тяжелую форму, которая может привести даже к летальному исходу. Об этом информирует Центр общественного здоровья Украины.
Так, болезни схожи по:
— симптомам — лихорадка, кашель, усталость;
— способу передачи — капельным путем.
Отмечено, что антибиотики не ускоряют выздоровление как в случае заболевания гриппом, так и COVID-19.
Более того, обеими вирусными инфекциями можно заразиться одновременно и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже смерть.
Чтобы уберечь себя и близких, в ЦОЗ рекомендуют:
— тщательно и часто мыть руки по 40 секунд;
— держать дистанцию 1,5 метра;
— там, где соблюдать дистанцию невозможно, надевать маску;
— не касаться глаз, рта, носа;
— кашлять и чихать в сгиб локтя или одноразовый платок;
— в случае симптом немедленно обращаться к врачу;
— сделать вакцинацию от гриппа.
Стоит знать, что вакцинация от гриппа или прививки не защищает от COVID-19. И пока вакцины от короновирусной инфекции в мире не существует.
Ранее врач объяснила, почему тест на коронавирус может ошибаться.
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