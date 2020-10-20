Комаровский рассказал, когда исчезновение обоняния свидетельствует именно о коронавирусе

Если у вас исчезло обоняние, но насморка нет, то это говорит о вероятности инфицирования коронавирусом. Об этом рассказал Евгений Комаровский.

Исчезновение обоняния считают одним из наиболее характерных для COVID-19 симптомов. Комаровский говорит, что исчезновение обоняния, а нередко и вкуса, очень характерно для коронавируса, причем при отсутствии насморка. Так, при гриппе тоже может исчезнуть обоняние, но это случается из-за заложенного нос, отеков слизистой и клеток, чувствительных к запахам. Тогда как коронавирус непосредственно поражает нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах.

По словам доктора, тест "Чем это пахнет?" — гораздо более точный, чем любая термометрия. Поэтому Комаровский предлагает, например, ответственным за проведение термометрии и допуску к работе на своем предприятии, делать еще такой тест. Потрите тряпку чесноком и спрашивайте каждое утро всех, у кого повышенная температура, чем она пахнет. Врач советует отправлять тех, кто не чувствует запах, домой.

Добавим, что после излечения обоняние восстановится за период от трех недель до трех месяцев. Обычно негативных последствий не наступает.

Как сообщалось, врач рассказал, можно ли перенести коронавирус и не узнать об этом.

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