kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.10.2020

BTC/USD

11859.84

ETH/USD

369.15

LTC/USD

47.23

НБУ 20.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Комаровский рассказал, когда исчезновение обоняния свидетельствует именно о коронавирусе
commentss НОВОСТИ Все новости

Комаровский рассказал, когда исчезновение обоняния свидетельствует именно о коронавирусе

По словам доктора, это один из наиболее характерных симптомов COVID-19

сегодня, 15:50
Автор:

Таисия Ерохина

Если у вас исчезло обоняние, но насморка нет, то это говорит о вероятности инфицирования коронавирусом. Об этом рассказал Евгений Комаровский.

Комаровский рассказал, когда исчезновение обоняния свидетельствует именно о коронавирусе

Исчезновение обоняния считают одним из наиболее характерных для COVID-19 симптомов. Комаровский говорит, что исчезновение обоняния, а нередко и вкуса, очень характерно для коронавируса, причем при отсутствии насморка. Так, при гриппе тоже может исчезнуть обоняние, но это случается из-за заложенного нос, отеков слизистой и клеток, чувствительных к запахам. Тогда как коронавирус непосредственно поражает нервные клетки, которые воспринимают вкус и запах.

По словам доктора, тест "Чем это пахнет?" — гораздо более точный, чем любая термометрия. Поэтому Комаровский предлагает, например, ответственным за проведение термометрии и допуску к работе на своем предприятии, делать еще такой тест. Потрите тряпку чесноком и спрашивайте каждое утро всех, у кого повышенная температура, чем она пахнет. Врач советует отправлять тех, кто не чувствует запах, домой.

Добавим, что после излечения обоняние восстановится за период от трех недель до трех месяцев. Обычно негативных последствий не наступает.

Как сообщалось, врач рассказал, можно ли перенести коронавирус и не узнать об этом.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ