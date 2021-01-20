Коклюш несет опасные осложнения для детей

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Ольга Чародий
Коклюш – тяжелое инфекционное заболевание, которое особенно
тяжело протекает у детей – вплоть до летального исхода. Нередко во время
приступа коклюшного кашля у ребенка может наступить остановка дыхания или
потеря сознания. Медики призывают родителей обратить внимание на основной
симптом коклюша — Длительный, сухой, приступообразный кашель.
Ребенок на приеме у врача (фото из открытых источников)
Коклюш — это бактериальная инфекция. Болезнь передается
только от человека к человеку и очень заразна: при контакте с заболевшим
вероятность заражения у непривитого ребенка — 70–90%.
Попав в организм, возбудитель коклюша поражает слизистую
оболочку дыхательных путей. Выделяемый бациллой токсин формирует сильный спазм
мелких бронхов .
В случае появления такого кашля медики настоятельно рекомендуют родителям проконсультироваться с доктором.
Напомним, с какого возраста ребенку нужна подушка и нужна ли она вообще? Этот вопрос волнует многих молодых родителей. Ответ на него опубликовал в своем Instagram популярный украинский педиатр Евгений Комаровский. Оказалось, что приучать младенцев ко сну на подушке — необязательно и даже опасно. Дело в том, что пропорции головы у малышей совсем иные нежели у взрослых. Она у них больше. Соответственно, расстояние от уха до кровати них гораздо меньше. И до определенного возраста подушка им совершенно ни к чему. В одной из своих более ранних публикаций Евгений Комаровский уже поднимал эту тему. Молодым родителям он посоветовал использовать подушки для малышей только после двух лет. Но и в этом случае она не должна быть слишком толстой.
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