Когда мы начинаем стареть: ученые обнаружили критический возраст, после которого организм быстрее изнашивается

Процесс старения неотвратимая часть жизни, однако ученые обнаружили, что он начинается раньше, а некоторые органы изнашиваются гораздо быстрее других. По данным исследования китайских ученых, опубликованного в журнале Nature, заметное ускорение старения происходит уже в возрасте 45–55 лет, но первые сигналы появляются еще раньше – после 30.

Когда мы начинаем стареть. Фото: freepik

Команда китайских ученых проанализировала 516 образцов тканей, полученных от 76 доноров органов в возрасте от 14 до 68 лет, умерших в результате черепно-мозговых травм. Благодаря глубокому белковому анализу удалось проследить, как меняется функционирование разных органов на протяжении жизни.

Исследователи обнаружили, что надпочечники начинают демонстрировать признаки старения уже после 30 лет, однако еще большие изменения наблюдаются в аорте и других кровеносных сосудах в возрасте 45-55 лет.

"Временный анализ выявил изменение темпов старения примерно в возрасте 50 лет, причем кровеносные сосуды являются тканью, которая стареет рано и значительно подвержена старению", — отмечают ученые.

Именно в них начинает накапливаться больше белков, связанных с сердечно-сосудистыми болезнями, фиброзом тканей и раком печени. Ученые выявили повышенную активность белка GAS6, влияющего на рост и выживаемость клеток. Его чрезмерное присутствие в аорте может являться ключевым фактором ускоренного старения сосудистой системы.

Хотя результаты исследования могут вызвать беспокойство, исследователи оптимистично настроены относительно того, что их выводы могут привести к разработке новых методов замедления процесса старения и улучшения здоровья пожилых людей.

"Мы как автомобиль. Некоторые детали изнашиваются быстрее. Итого наши выводы закладывают основу для системного понимания старения человека сквозь призму белков", — пишут авторы исследования.

