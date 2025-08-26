Кофе и антибиотики: ученые раскрыли шокирующую правду об их совместимости

Новые научные исследования обнаружили, что обычный утренний кофе может неожиданно влиять на эффективность лечения антибиотиками. Международная команда ученых изучала, как кофеин взаимодействует с бактерией Escherichia coli (кишечная палочка), и выяснила, что способен снижать всасывание определенных препаратов, в частности ципрофлоксацина, сообщает Sciencealert.com.

В рамках эксперимента исследователи проверили действие 94 различных химических веществ на E. coli, обратив внимание на изменения в генах, контролирующих транспорт молекул в клетку и их выведение. Почти треть веществ оказывала влияние на активность соответствующих генов, однако самый мощный эффект обнаружили именно от кофеина.

Микробиолог из университета Вюрцбурга (Германия) Кристоф Бинсфельд отмечает, что некоторые соединения могут тонко, но устойчиво влиять на функции генов бактерий.

Эти открытия касаются явления, известного как низкоуровневая резистентность к антибиотикам – это не полная стойкость бактерий, а скрытые изменения в их генетических реакциях на среду.

Ученые уже знают, что бактерии используют подобные механизмы выживания, однако точные детали остаются невыясненными. В частности, ученые обнаружили важную роль белка Rob, регулирующего транспорт веществ в клетках бактерий. Именно этот белок активируется под влиянием кофеина, что приводит к уменьшению поглощения антибиотиков.

