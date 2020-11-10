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Каждый пятый, кто поборол коронавирус, имеет психические расстройства, - ученые

У пациентов с COVID-19 чаще наблюдается тревога, депрессия и деменция

сегодня, 19:13
Автор:

Елизавета Черных

Ученые из Оксфордского университета и Оксфордского центра биомедицинских исследований выяснили, что каждый пятый человек, который переболел коронавирусом, подвержен психическим расстройствам. Результаты исследований изложены на официальном сайте Центра. 

Каждый пятый, кто поборол коронавирус, имеет психические расстройства, - ученые

ФОТО: 24 Канал

"Люди были обеспокоены тем, что те, кто перенес COVID-19, будут подвергаться большему риску проблем с психическим здоровьем, и наши результаты большого и подробного исследования показывают, что это вполне вероятно. Нам срочно необходимы исследования, чтобы выяснить причины и определить новые методы лечения", — сказал Пол Харрисон, профессор психиатрии Оксфордского университета. 

Во время исследования ученые использовали электронные медицинские карты 69 миллионов человек в Соединенных Штатах Америки, среди которых было более 62 тысяч карт пациентов с COVID-19. В течении 3 месяцев с момента подтверждения коронавируса, у каждого пятого пациента была диагностирована тревога, депрессия или бессонница. Среди тех, кто переболел COVID-19, также распространились случаи деменции.

Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые выяснили, в какие месяцы рождаются долгожители. 




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Источник: https://oxfordhealthbrc.nihr.ac.uk/
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