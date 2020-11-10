Каждый пятый, кто поборол коронавирус, имеет психические расстройства, - ученые

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Елизавета Черных
Ученые из Оксфордского университета и Оксфордского центра биомедицинских исследований выяснили, что каждый пятый человек, который переболел коронавирусом, подвержен психическим расстройствам. Результаты исследований изложены на официальном сайте Центра.
ФОТО: 24 Канал
Во время исследования ученые использовали электронные медицинские карты 69 миллионов человек в Соединенных Штатах Америки, среди которых было более 62 тысяч карт пациентов с COVID-19. В течении 3 месяцев с момента подтверждения коронавируса, у каждого пятого пациента была диагностирована тревога, депрессия или бессонница. Среди тех, кто переболел COVID-19, также распространились случаи деменции.
Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые выяснили, в какие месяцы рождаются долгожители.
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