Каждый пятый, кто поборол коронавирус, имеет психические расстройства, - ученые

Ученые из Оксфордского университета и Оксфордского центра биомедицинских исследований выяснили, что каждый пятый человек, который переболел коронавирусом, подвержен психическим расстройствам. Результаты исследований изложены на официальном сайте Центра.

ФОТО: 24 Канал

"Люди были обеспокоены тем, что те, кто перенес COVID-19, будут подвергаться большему риску проблем с психическим здоровьем, и наши результаты большого и подробного исследования показывают, что это вполне вероятно. Нам срочно необходимы исследования, чтобы выяснить причины и определить новые методы лечения", — сказал Пол Харрисон, профессор психиатрии Оксфордского университета.

Во время исследования ученые использовали электронные медицинские карты 69 миллионов человек в Соединенных Штатах Америки, среди которых было более 62 тысяч карт пациентов с COVID-19. В течении 3 месяцев с момента подтверждения коронавируса, у каждого пятого пациента была диагностирована тревога, депрессия или бессонница. Среди тех, кто переболел COVID-19, также распространились случаи деменции.

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