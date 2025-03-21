Кофеин сужает сосуды и упрощает боль, сахар выравнивает уровень глюкозы, а соль восстанавливает баланс электролитов. Именно поэтому картофель фри и кола могут помочь даже от постоянных мигреней.

Картошка фри

Об этом говорится в результатах нового исследования, обнародованного в научном журнале Health & Nutrition.

Исследователи указывают, что содержащийся в коле кофеин способствует сужению сосудов головного мозга, что снижает интенсивность боли. В то же время сахар помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови, часто нарушается во время мигрени. Соль, содержащаяся в картофеле фри, восстанавливает баланс электролитов в организме, что также способствует облегчению головных болей.

Судя по отзывам участников исследования, этот метод оказался эффективным даже для тех, кто страдает хроническими мигренями. Однако врачи предостерегают от частого использования такого способа, поскольку избыток соли и сахара может отрицательно сказаться на здоровье.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Coca-Cola, Danone и M&Ms могут потерять уникальные формулы и под угрозой существования. Гумиарабик действует как эмульгатор в потребительских товарах и бытовых брендах по всему миру. Суданское ополчение, обвиняемое США в совершении геноцида, контролирует важные части цепочки поставок. Об этом пишет Bloomberg.

В течение двух лет Хишам Салих Ягоуб получал звонки от невменяемых водителей из охваченного войной Судана с просьбой заплатить тысячи долларов геноцидной военизированной группировке, разорвавшей страну на части – вымогательство, чтобы доставить его грузовики с гуммиарабиком в порт. После сортировки на складах в Порт-Судане гуммиарабик Yagoub отправляется клиентам в Европе и США.

Гумиарабик, липкий древесный сок, является основным ингредиентом во всем от Coca-Cola до йогурта Danone и M&Ms. Судан производит 70% мировых поставок, а компания Ягоуба Afritec является одним из самых крупных поставщиков.