Здоровье наше тело Какой алкоголь быстро "убивает" простату: мужчины будут поражены
Какой алкоголь быстро "убивает" простату: мужчины будут поражены

Названы алкогольный напиток, который быстро "убивает" простату

24 апреля 2026, 19:34
Автор:
Кречмаровская Наталия

Наибольшую опасность для простаты представляют крепкие алкогольные напитки, особенно водка и другие виды крепкого спиртного.

Какой алкоголь быстро "убивает" простату: мужчины будут поражены

Проблемы с простатой.

Проблемы с простатой. Иллюстративное фото

Эти алкогольные напитки провоцируют воспалительные процессы, ухудшают кровообращение в малом тазу и повышают риск развития доброкачественной гиперплазии простаты и рака. Врачи предупреждают, что в целом любой алкоголь оказывает негативное влияние на функции этого органа, но именно крепкие напитки создают наибольший риск быстрого повреждения.

Как алкоголь влияет на простату

Алкогольные напитки вызывают:

Воспалительные процессы – алкоголь стимулирует системное воспаление, что может повреждать ткани простаты.

Гормональный дисбаланс – регулярное употребление спиртного изменяет уровень тестостерона и эстрогена, что влияет на рост клеток простаты.

Нарушение кровообращения – алкоголь расширяет сосуды, но со временем вызывает их ослабление, что ухудшает питание тканей простаты.

Диуретический эффект – спиртное стимулирует частое мочеиспускание, что усиливает симптомы увеличенной простаты.

Какой алкоголь вредит простате больше всего

Водка и другие крепкие напитки – высокое содержание этанола быстро провоцирует токсический эффект и создает сильную нагрузку на простату.

Пиво – имеет выраженный диуретический эффект, усугубляющий симптомы доброкачественной гиперплазии простаты. Частое употребление пива также связано с повышенным риском рака простаты.

Вино – в небольших количествах может иметь антиоксидантный эффект, но регулярное чрезмерное потребление способствует воспалительным процессам и гормональным нарушениям.

Долгосрочные последствия употребления алкоголя

Доброкачественная гиперплазия простаты (BPH) – алкоголь усугубляет симптомы, такие как частое мочеиспускание и слабый поток мочи.

Рак простаты – исследования показывают, что регулярное употребление крепкого алкоголя повышает риск развития злокачественных опухолей.

Снижение репродуктивной функции – алкоголь влияет на качество спермы и может снижать фертильность.

