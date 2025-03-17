Какое количество выпитого алкоголя повышает давление

Алкоголь может существенно влиять на артериальное давление, даже если вы выпиваете умеренно. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Daily Express.

Алкоголь. Фото из открытых источников

Диетолог Трейси Паркер рассказала, что употребление небольшого количества алкогольных напитков может повысить артериальное давление. А это в свою очередь повышает риск инфарктов и инсультов.

Высокое кровяное давление (гипертония) является основным фактором риска заболеваний сердца и кровообращения.

В частности, употребление более трех алкогольных напитков за один прием может быть рискованным.

Высокое кровяное давление (гипертония) является основным фактором риска заболеваний сердца и кровообращения. Хотя факторы риска, такие как большое потребление соли, недостаточная физическая активность и ожирение, хорошо известны, тогда как риск, связанный с употреблением чрезмерного количества алкоголя, часто игнорируется.

Алкоголь может препятствовать надлежащей работе рецепторов мозга, которые помогают регулировать артериальное давление. Напиток стимулирует нервную систему, что ускоряет сердцебиение и сужает кровеносные сосуды, а это приводит к кратковременному повышению артериального давления.

Это может остановить рецепторы в мозге, которые помогают регулировать артериальное давление работать должным образом, что мешает организму реагировать на изменения.

Также это создает нагрузку на сердечную мышцу и может повредить стенки кровеносных сосудов, что может привести к накоплению на них жира (атеросклероз), что повышает риск сердечного приступа или инсульта.

К тому же алкоголь может влиять на кровяное давление из-за его высокой калорийности, что приводит к увеличению веса.

Чтобы снизить артериальное давление, можно воспользоваться несколькими методами: здоровое питание — потребляйте больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов. Ограничьте потребление натрия (соль) и обработанных продуктов. Физическая активность — регулярные физические упражнения, как ходьба, бег, плавание или йога, могут значительно помочь снизить давление. Контроль веса — если есть лишний вес, его снижение может помочь снизить давление. Уменьшение стресса — практики релаксации, медитация, глубокое дыхание могут помочь уменьшить стресс и снизить давление. Отказ от курения и ограничение алкоголя.

Читайте также на портале "Комментарии" — народные средства, которые помогут побороть алкоголизм.



