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Какие заболевания можно лечить минеральной водой

Минеральная вода отличается по своему составу

сегодня, 12:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Не каждая минеральная вода, которая продается в магазинах, обладает лечебными свойствами. Так что, если вам нужно подлечиться или укрепить здоровье, тогда покупайте воду, в составе которой большое количество минеральных веществ — более 10 грамм на литр. Но как ее правильно выбрать?

Какие заболевания можно лечить минеральной водой

минеральная вода / фото: Deutsches Mineralwasser

Эксперты говорят, что лечебные воды отличаются по своему составу, который и определяет их действие на организм. Степень минерализации, а также содержание веществ, как правило, указана на этикетке бутылки. Например, вода с магнием положительно действует на нервную системы, снижает уровень "плохого" холестерина, а вот хлоридная вода применяется при расстройствах пищеварения.

Лечебные воды, в составе которых много сульфатов, часто используют для лечения сахарного диабета, заболеваний печени, а также при ожирении. Во внимание следует принимать и ее желчегонные свойства. 

Соляно-щелочные воды эксперты советуют пить людям, у которых есть хронические проблемы с печенью и желчным пузырем, нарушением метаболизма. А вот при болезнях почек ее пить нельзя.

Большое значение также нужно уделить объему и температуру лечебных минеральных вод. Например, горячую воду стоит пить при язвах, гастрите и спазмах в кишечнике, а холодную — при запорах.

Напомним, почему утро нужно начинать со стакана теплой воды натощак. Нутрициолог Анна Берсенева перечислила положительные свойства такой ежедневной привычки. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что австралийские ученые придумали технологию, которая превращает соленую воду в питьевую, без нагревания и использования электроэнергии.


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Источник: https://doctor.rambler.ru/healthylife/45339391-kakie-zabolevaniya-mozhno-lechit-s-pomoschyu-mineralnoy-vody/?updated
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