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Какие симптомы говорят о том, что пора отказаться от кофе

Кофе может навредит, поэтому стоит прислушиваться к сигналам организма

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Какие симптомы говорят о том, что пора отказаться от кофе

Не все могут устоять перед ароматной чашечкой кофе, ведь этот напиток имеет приятный вкус и повышает заряд энергии. Но как раз именно в нем стоит меру. Кофе, как и другие напитки, в большом количестве, может навредить здоровью, поэтому важно прислушиваться к своему организму. При каких симптомах лучше исключить его из рациона?

Боли в желудке

Бодрящий напиток нельзя пить на голодный желудок, особенно тем, у кого гастрит или язва. Дело в том, что кофе повышает кислотность и "разъедает" стенки желудка. Смягчить его действие поможет добавление молока или сливок. Но, если боли в животе начали беспокоить после каждой чашечки кофе - откажитесь от него.

Слишком сильное сердцебиение

Если даже кофе не бодрит ваш мозг, это не значит, что он не действует на остальные органы. В погоне за высокой эффективностью вы можете получить такой учащенный сердечный ритм, что он в итоге выльется в большие проблемы и заболевания сердца. А как минимум грозит головокружением, обмороком, скачками давления.

Диарея

У кофе есть довольно сильный слабительный эффект за счет раздражения кишечника. Но если без явной причины началась диарея, стоит хотя бы временно отказаться от кофе.

Головная боль

Переизбыток кофеина вызывает усталость и головную боль - совсем не тот эффект, к которому вы стремитесь, выпивая пятую чашку эспрессо за день. Если головные боли участились - стоит отказаться от напитка, пока проблема не стала более серьезной, ведь организм не будет предупреждать об опасности понапрасну.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что кофе способно влиять на сексуальную жизнь. Как же он действует?


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/1856107-5-trevozhnykh-simptomov-chto-pora-perestat-pit-kofe
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