Какие симптомы говорят о том, что пора отказаться от кофе

Не все могут устоять перед ароматной чашечкой кофе, ведь этот напиток имеет приятный вкус и повышает заряд энергии. Но как раз именно в нем стоит меру. Кофе, как и другие напитки, в большом количестве, может навредить здоровью, поэтому важно прислушиваться к своему организму. При каких симптомах лучше исключить его из рациона?

Боли в желудке

Бодрящий напиток нельзя пить на голодный желудок, особенно тем, у кого гастрит или язва. Дело в том, что кофе повышает кислотность и "разъедает" стенки желудка. Смягчить его действие поможет добавление молока или сливок. Но, если боли в животе начали беспокоить после каждой чашечки кофе - откажитесь от него.

Слишком сильное сердцебиение

Если даже кофе не бодрит ваш мозг, это не значит, что он не действует на остальные органы. В погоне за высокой эффективностью вы можете получить такой учащенный сердечный ритм, что он в итоге выльется в большие проблемы и заболевания сердца. А как минимум грозит головокружением, обмороком, скачками давления.

Диарея

У кофе есть довольно сильный слабительный эффект за счет раздражения кишечника. Но если без явной причины началась диарея, стоит хотя бы временно отказаться от кофе.

Головная боль

Переизбыток кофеина вызывает усталость и головную боль - совсем не тот эффект, к которому вы стремитесь, выпивая пятую чашку эспрессо за день. Если головные боли участились - стоит отказаться от напитка, пока проблема не стала более серьезной, ведь организм не будет предупреждать об опасности понапрасну.

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