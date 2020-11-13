Какие факты нельзя скрывать от врача

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После того, как вы родили ребенка, вы должны привыкнуть обсуждать все самые личные детали касательно своего здоровья с гинекологом. Конечно, некоторые темы могут быть довольно щепетильными, чтобы обсуждать их с посторонним человеком, но это может быть опасно для здоровья новоиспеченной мамы.

Занятия любовью причиняют вам боль

Одна из трех женщин испытывает некоторую степень дискомфорта во время полового акта несколько месяцев спустя после родов. Ваши колеблющиеся гормоны вызывают сухость влагалища, особенно если вы кормите грудью, также восстановление после кесарево сечения или эпизиотомии занимает много времени. Но если ваше тело полностью исцелилось после родов, а вы до сих пор испытываете дискомфорт любого рода, вам необходимо поговорить с врачом.

Вы испытываете эмоциональное выгорание или депрессию

Всепоглощающий уход за новорожденным, в том числе бесконечная смена подгузников, постоянные кормления и лишение сна, могут заставить большинство женщин испытывать чувства печали или перепады настроения в течение 1-2 недель после родов. Но если такие эмоции задерживаются, вы можете страдать от послеродовой депрессии — более серьезного расстройства настроения, который затрагивает до 20 % новых матерей.

Вы все время чувствуете себя усталой

Крайняя степень усталости сопровождается сухостью кожи, запорами, увеличением массы тела, или чувством депрессии. Это может быть признаком гипотиреоза — аутоиммунное заболевание, при котором щитовидная железа не производит достаточное количество гормона. Одним из признаков является вес, который не уходит после родов, несмотря на здоровую диету и физические нагрузки на регулярной основе.

Вы с партнером не используете контрацептивы во время занятий сексом

Помните, что забеременеть можно уже через четыре недели после родов, поэтому ваше материнство не является контрацептивом. И если ваш менструальный период еще не возобновлен, нет никакого реального способа узнать, когда у вас происходят дни с наибольшей фертильностью.

Вы курите

Пара случайных сигарет может казаться небольшой бедой, но исследования показывают, что от 1 до 4 выкуренных сигарет в день утраивают риск сердечнососудистых заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт.

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