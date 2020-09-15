Какие дети чаще всего страдают астмой и аллергией

Американские исследователи выяснили, что существует связь между временем года, в которое малыш рождается на свет и его склонностью к некоторым заболеваниям, в частности астме и аллергии. Такую информацию предоставило издание Dailymail.

Куратор исследования, доктор Джессика Хуэй рассказала, что дети, рожденные в осенние месяцы, намного чаще страдают астмой (заболеванием дыхательных путей, - прим. авт.) и аллергическими реакциями, которые провоцируют более серьезные болезни. Это может быть связано с бактериальной средой.

Дело в том, что в младенческом возрасте кожа слабо защищенная, поэтому она шелушиться, становится сухой и раздраженной. А осенью она особо уязвима, поэтому через потрескавшуюся кожу ребенка могут проникнуть аллергены.

Ученые продолжают свои исследования на эту тему и если их выводы подтвердятся, то полученные знания помогут в младенческом возрасте предотвратить развитие "атопического марша" (последовательное изменение клинических проявлений аллергических реакций у ребенка).

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