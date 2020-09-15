kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.09.2020

BTC/USD

10872.85

ETH/USD

378.42

LTC/USD

49.92

НБУ 15.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье наше тело Какие дети чаще всего страдают астмой и аллергией
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие дети чаще всего страдают астмой и аллергией

Аллергены попадают в организм ребенка через кожу

сегодня, 14:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Американские исследователи выяснили, что существует связь между временем года, в которое малыш рождается на свет и его склонностью к некоторым заболеваниям, в частности астме и аллергии. Такую информацию предоставило издание Dailymail.

Какие дети чаще всего страдают астмой и аллергией

Куратор исследования, доктор Джессика Хуэй рассказала, что дети, рожденные в осенние месяцы, намного чаще страдают астмой (заболеванием дыхательных путей, - прим. авт.) и аллергическими реакциями, которые провоцируют более серьезные болезни. Это может быть связано с бактериальной средой.

Дело в том, что в младенческом возрасте кожа слабо защищенная, поэтому она шелушиться, становится сухой и раздраженной. А осенью она особо уязвима, поэтому через потрескавшуюся кожу ребенка могут проникнуть аллергены.

Ученые продолжают свои исследования на эту тему и если их выводы подтвердятся, то полученные знания помогут в младенческом возрасте предотвратить развитие "атопического марша" (последовательное изменение клинических проявлений аллергических реакций у ребенка).

Ранее издание "Комментарии" сообщало, откуда берется аллергия на цитрусовые.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!