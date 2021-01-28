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Какая еда вредит нашему сердцу - кардиолог

Правильный рацион - залог нормальной работы сердца

сегодня, 22:20
Автор:

Кириєнко Анна

Украинский кардиолог Георгий Маньковский рассказал, какая пища плохо влияет на работу нашего сердца.

Какая еда вредит нашему сердцу - кардиолог

Как улучшить работу сердца. Фото: 24 канал

По словам эксперта, в Украине сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространенными. Причиной этому являются плохие привычки — неправильное питание и отсутствие физической нагрузки.

Специалист сообщает, что для сердца очень опасны жирное мясо, соль и выпечка. Чтобы оставаться здоровым в первую очередь нужно уменьшить употребление животных жиров. Вместо свинины лучше перейти на говядину и мясо птицы. Иногда мясо стоит заменять рыбой.

Нужно ограничить себя и в потреблении яиц — не более двух яиц в неделю.

Если выбираете молочные продукты, смотрите, чтобы их жирность составляла не более 2%. Среди сыров выбирайте брынзу, адыгейский сыр, моцареллу.

Возьмите за правило съедать не менее 200 граммов овощей и столько же фруктов в день. Внимание стоит уделить и орехам — в них много полезных полиненасыщенных жирных кислот.

Врач настоятельно рекомендует уменьшить количество соли в питании.

Важным условием здоровья сердца достаточное количество жидкости в организме. Не забывайте выпивать около двух литров воды в день.

Если вы дополните до этого здорового рациона еще и спортивные занятия, вашему сердцу ничего не будет угрожать.

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Источник: https://nv.ua/ukr/opinion_author/georgiy-mankovskiy.html
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