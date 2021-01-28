Какая еда вредит нашему сердцу - кардиолог

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Кириєнко Анна
Украинский кардиолог Георгий Маньковский рассказал, какая пища плохо влияет на работу нашего сердца.
Как улучшить работу сердца. Фото: 24 канал
По словам эксперта, в Украине сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространенными. Причиной этому являются плохие привычки — неправильное питание и отсутствие физической нагрузки.
Специалист сообщает, что для сердца очень опасны жирное мясо, соль и выпечка. Чтобы оставаться здоровым в первую очередь нужно уменьшить употребление животных жиров. Вместо свинины лучше перейти на говядину и мясо птицы. Иногда мясо стоит заменять рыбой.
Нужно ограничить себя и в потреблении яиц — не более двух яиц в неделю.
Если выбираете молочные продукты, смотрите, чтобы их жирность составляла не более 2%. Среди сыров выбирайте брынзу, адыгейский сыр, моцареллу.
Возьмите за правило съедать не менее 200 граммов овощей и столько же фруктов в день. Внимание стоит уделить и орехам — в них много полезных полиненасыщенных жирных кислот.
Врач настоятельно рекомендует уменьшить количество соли в питании.
Важным условием здоровья сердца достаточное количество жидкости в организме. Не забывайте выпивать около двух литров воды в день.
Если вы дополните до этого здорового рациона еще и спортивные занятия, вашему сердцу ничего не будет угрожать.
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