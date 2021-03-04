Как заснуть за 2 минуты: ученые предложили еще один способ

Человеку необходим качественный и полноценный сон, потому что он помогает восстанавливать силы, контролирует обмен вещества, регулирует выработку гормонов и выполняет массу других процессов. Но многие люди испытывают трудности с засыпанием. Нейробиолог Иван Сомов рассказал, какой способ сможет им помочь.

Как уснуть всего за 2 минут (фото из открытых источников)

Специалист предложил способ "скрытая блокировка", практикуя который вы сможете без проблем погружаться в сон всего за 2 минуты. Что для этого нужно?

В первую очередь, примите удобную позу, закройте глаза и мысленно давайте себе команду "не спать". Это так называемое "парадоксальное намерение" способно стать самым хорошим способом для быстрого засыпания.

Исследования показали, что люди, которые регулярно используют метод "скрытой блокировки" засыпают намного быстрее, чем до его применения. Если человек часто испытывает стресс, долго пытается заснуть, то этот способ может стать вашей "палочкой-выручалочкой".

Нейробиолог отметил, если эта методика не работает, а ваш день прошел очень напряженно и был очень насыщенный, тогда для засыпания можно использовать технику "осознанного дыхания". Для этого лягте поудобнее на спину и дышите, буквально осознавая каждый вдох и выдох, концентрируя все внимание только на дыхании. Для удобства каждый вдох-выдох можно считать. Если все сделать правильно, то после цифры 25-30 вы погрузитесь в сон.

Напомним, названы четыре действенных рекомендации для того, чтобы избавиться от навязчивых мыслей перед сном.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки можно употреблять перед сном, чтобы поскорее уснуть.

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