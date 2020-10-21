Как возраст влияет на ваш менструальный цикл

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Что происходит во время менструального цикла?

По мере роста яйцеклетка созревает и вырабатывает эстроген, который стимулирует утолщение слизистой оболочки матки. Когда яйцеклетка достигает пика зрелости, происходит овуляция, вырабатывающая другой важный женский половой гормон – прогестерон, который подготавливает слизистую оболочку матки к оплодотворению. Если оплодотворение не происходит, прогестерон падает, и организм "сбрасывает" слизистую оболочку матки, чтобы начать сначала следующий цикл.

Что меняется со временем?

Подростки

У большинства девочек менструальный цикл начинается в возрасте от 11 до 14 лет. В этом возрасте наблюдаются нерегулярные периоды, продолжающиеся пару лет после официального начала, но к 20- ти годам менструация должна иметь предсказуемый характер.

20–30 лет

В этот возрастной период менструация должна стать довольно предсказуемой. Однако некоторые женщины все еще замечают дисбаланс и нарушения, которые обычно возникают из-за расстройства пищевого поведения, чрезмерных физических нагрузок или ряда других факторов, включая заболевания щитовидной железы и эндометриоз. В течение этого десятилетия кровотечение может стать слабее или обильнее, вы можете начать испытывать усиление ПМС, судороги и болезненность груди.

40 лет

Перименопауза (период перехода к менопаузе) наступает в возрасте около 40 лет, вызывая множество гормональных изменений, которые могут сделать менструальный цикл беспорядочным и нерегулярным. Перименопауза наступает, когда яичники перестают функционировать постоянно, нарушая тем самым ваш нормальный гормональный ритм. Симптомы часто включают пропущенные или непредсказуемые месячные, обильные выделения и более длительные периоды ПМС.

50 лет

Менопауза у большинства женщин наступает в возрасте около 51 года, но такие симптомы, как приливы, повышенная потливость, усталость и плохая концентрация внимания, могут начаться на 10 лет раньше. Отсутствие менструации в течение одного года чаще всего говорит о наступившей менопаузе, которая свидетельствует о том, что яичники навсегда перестали вырабатывать эстроген.

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