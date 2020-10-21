Как возраст влияет на ваш менструальный цикл

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Седлецкая Татьяна
Фото: ViDi Studio/iStock
Что
происходит во время менструального цикла?
По мере роста яйцеклетка созревает и вырабатывает эстроген,
который стимулирует утолщение слизистой оболочки матки. Когда яйцеклетка
достигает пика зрелости, происходит овуляция, вырабатывающая другой важный
женский половой гормон – прогестерон, который подготавливает слизистую оболочку
матки к оплодотворению. Если оплодотворение не происходит, прогестерон падает, и
организм "сбрасывает" слизистую оболочку матки, чтобы начать сначала следующий
цикл.
Что
меняется со временем?
Подростки
У большинства девочек менструальный цикл начинается в
возрасте от 11 до 14 лет. В этом возрасте наблюдаются нерегулярные периоды,
продолжающиеся пару лет после официального начала, но к 20- ти годам менструация
должна иметь предсказуемый характер.
20–30
лет
В этот возрастной период менструация должна стать
довольно предсказуемой. Однако некоторые женщины все еще замечают дисбаланс и
нарушения, которые обычно возникают из-за расстройства пищевого поведения,
чрезмерных физических нагрузок или ряда других факторов, включая заболевания
щитовидной железы и эндометриоз. В течение этого десятилетия кровотечение может
стать слабее или обильнее, вы можете начать испытывать усиление ПМС, судороги и
болезненность груди.
40
лет
Перименопауза (период перехода к менопаузе) наступает в возрасте около 40 лет, вызывая множество
гормональных изменений, которые могут сделать менструальный цикл беспорядочным
и нерегулярным. Перименопауза наступает, когда яичники перестают
функционировать постоянно, нарушая тем самым ваш нормальный гормональный ритм.
Симптомы часто включают пропущенные или непредсказуемые месячные, обильные
выделения и более длительные периоды ПМС.
50
лет
Менопауза у большинства женщин наступает в возрасте около
51 года, но такие симптомы, как приливы, повышенная потливость, усталость и
плохая концентрация внимания, могут начаться на 10 лет раньше. Отсутствие
менструации в течение одного года чаще всего говорит о наступившей менопаузе, которая
свидетельствует о том, что яичники навсегда перестали вырабатывать эстроген.
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