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Как восстановить сбитый режим сна: отвечает эксперт

Ситуацию можно исправить, если приложить немного усилий

сегодня, 19:07
Автор:

Любовь Блажко

Сначала сбитый режим сна может казаться нам чем-то не очень серьезным, но если так будет продолжаться на протяжении длительного времени, то могут появиться проблемы со здоровьем. Стоит отметить, что весьма серьезные проблемы: от появления лишних килограммов и до развития сахарного диабета. Что же делать, чтобы избежать негативных последствий? Ответ на этот вопрос знает клинический психолог Олег Долгицкий.

Как восстановить сбитый режим сна: отвечает эксперт

Как восстановить сбитый режим сна. Фото: unsplash

Проблемы с режим сна довольно часто начинаются с приходом первых холодов, потому что длительность светового дня стремительно сокращается, и нашему организму трудно перестроиться. 

Так, биоинженер Тимур Чернов заявил о том, что нарушенный режим сна появляется даже не из-за дефицита солнечного света осенью и зимой, а из-за светового загрязнения, в условиях которого приходится жить обитателям современных мегаполисов.

"В норме человек должен бодрствовать на свету и засыпать в темноте. Но мы уже довольно далеко ушли от этой природной нормы, поэтому система режима сна нередко работает со сбоями", — сказал он.

Олег Долгицкий добавил, что восстановить режим сна вполне реально, если постепенно продлевать период бодрствования, пока цикл сна не окажется в нужных временных рамках. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, лайфхаки, которые помогут оторвать голову от подушки. 


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Источник: https://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/zdorove/item/128654-eksperty-rasskazali-kak-vosstanovit-sbivshijsya-rezhim-sna
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