Как восстановить сбитый режим сна: отвечает эксперт

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Любовь Блажко
Сначала сбитый режим сна может казаться нам чем-то не очень серьезным, но если так будет продолжаться на протяжении длительного времени, то могут появиться проблемы со здоровьем. Стоит отметить, что весьма серьезные проблемы: от появления лишних килограммов и до развития сахарного диабета. Что же делать, чтобы избежать негативных последствий? Ответ на этот вопрос знает клинический психолог Олег Долгицкий.
Как восстановить сбитый режим сна. Фото: unsplash
Проблемы с режим сна довольно часто начинаются с приходом первых холодов, потому что длительность светового дня стремительно сокращается, и нашему организму трудно перестроиться.
Так, биоинженер Тимур Чернов заявил о том, что нарушенный режим сна появляется даже не из-за дефицита солнечного света осенью и зимой, а из-за светового загрязнения, в условиях которого приходится жить обитателям современных мегаполисов.
Олег Долгицкий добавил, что восстановить режим сна вполне реально, если постепенно продлевать период бодрствования, пока цикл сна не окажется в нужных временных рамках.
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