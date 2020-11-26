Как восстановить сбитый режим сна: отвечает эксперт

Сначала сбитый режим сна может казаться нам чем-то не очень серьезным, но если так будет продолжаться на протяжении длительного времени, то могут появиться проблемы со здоровьем. Стоит отметить, что весьма серьезные проблемы: от появления лишних килограммов и до развития сахарного диабета. Что же делать, чтобы избежать негативных последствий? Ответ на этот вопрос знает клинический психолог Олег Долгицкий.

Как восстановить сбитый режим сна. Фото: unsplash

Проблемы с режим сна довольно часто начинаются с приходом первых холодов, потому что длительность светового дня стремительно сокращается, и нашему организму трудно перестроиться.

Так, биоинженер Тимур Чернов заявил о том, что нарушенный режим сна появляется даже не из-за дефицита солнечного света осенью и зимой, а из-за светового загрязнения, в условиях которого приходится жить обитателям современных мегаполисов.

"В норме человек должен бодрствовать на свету и засыпать в темноте. Но мы уже довольно далеко ушли от этой природной нормы, поэтому система режима сна нередко работает со сбоями", — сказал он.

Олег Долгицкий добавил, что восстановить режим сна вполне реально, если постепенно продлевать период бодрствования, пока цикл сна не окажется в нужных временных рамках.

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