Как солнечные лучи влияют на детскую кожу: ответ Комаровского

Детская кожа получает большие дозы ультрафиолета, поэтому родителям нужно учитывать ряд моментов о защите детей от солнца. Об этом рассказал в Instagram доктор Евгений Комаровский.

Так, на кожу влияют два вида солнечных лучей. Это UVA-лучи, типа А - более опасные и агрессивные, поскольку вызывают повреждения на уровне ДНК, что может повлечь злокачественные образования на коже. А также UVB-лучи, типа Б, которые могут провоцировать солнечные ожоги.

Родителям стоит знать, отмечает Комаровский, что пять случаев серьезного солнечного ожога в первые 20 лет жизни увеличивают риск меланомы (рака кожи) на 80%. Кроме того, дети получают более высокие дозы ультрафиолетовых излучений: это связано с соотношением их площади поверхности кожи к массе тела.

Врач посоветовал родителям выбирать более плотные по текстуре детские солнцезащитные средства, чтобы средство максимально долго оставалось на коже. Комаровский рекомендует покупать солнцезащитные продукты в аптеках среди продуктов дерматокосметики.

Так, наносить солнцезащитное средство нужно за 10-15 минут до выхода на улицу. На прогулке в городе доктор советует возобновлять солнцезащиту каждые четыре часа. Тогда как за городом, на природе – каждые два часа.

Как сообщалось, существует пять основных ошибок при использовании солнцезащитного крема.

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