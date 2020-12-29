Как сохранить мышцы в пожилом возрасте: найден простой способ

Согласно научным данным, после 50-ти лет человек начинает терять 1 процент своей мускулатуры каждый год. Это запускает процесс саркопении – потеря некоторых функций скелетных мышц, которая оборачивается слабостью и снижением качества жизни. И чтобы люди пожилого возраста имели возможность не просто дожить до пенсии, но еще и чувствовать себя отлично, эксперты не прекращают поиск эффективных способов, которые помогут замедлить процесс дегенерации мышц.

Как сохранить мышцы в пожилом возрасте. Фото: popmech

Они выяснили, что главным разрушающим фактором для мускулатуры является воздействие вредных свободных радикалов. Бороться с ними помогает витамин С, однако для пожилых людей действенность этого метода еще не подтверждена окончательно.

Группа специалистов из Университета Восточной Англии провела научный эксперимент. Они сравнили разницу мышечной массы тех людей, которые употребляют витамин С, и тех, кто им пренебрегает. Участниками исследования были люди в возрасте от 42 до 82 лет. В конце эксперимента они сдавали анализ крови. Оказалось, что люди с наибольшим количеством витамина С в рационе или крови имели наибольшую расчетную массу скелетных мышц.

Получается, что нужно кушать несколько апельсинов или других фруктов и овощей регулярно, чтобы сохранить мышцы в пожилом возрасте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя принимать витамин С без назначения врача. Несмотря на то, что витамин С — незаменимый помощник в поддержании иммунной системы, его переизбыток в организме может навредить здоровью. Ученые объяснили, почему его нельзя назначать себе самостоятельно.

Специалисты уверяют, что вопреки нашим представлениям о том, что дополнительный прием витамина С способствует выздоровлению во время простуды или ОРВИ, — это не более, чем миф. Хотя в тоже время ученые нашли и причину появления такого утверждения. Они говорят, что аскорбиновая кислота действительно помогает иммунной системе лучше работать, но только в том случае, если ее количество в организме не превышает необходимую суточную норму. Почему возник такой миф?

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