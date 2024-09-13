Как приучить ребенка мыть руки: практические советы Минздрава

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Недилько Ксения
Мытье рук – один из самых доступных и простых способов защиты ребенка от многих болезней, ведь через контакт с руками распространяется большинство микробов. Научить ребенка правильной технике мытья рук крайне важно, особенно когда он или он начинают посещать садик или школу, ведь дети обычно чаще тянут руки в рот, теснее контактируют друг с другом и т.д., а взрослые не всегда успевают все контролировать.
Напоминаем простые правила, как научить ребенка соблюдать гигиену рук от Детского фонда ООН (UNICEF) и Министерства здравоохранения.
1. Объясните, почему важно мыть руки
Не придумывайте "пугалки", однако расскажите ребенку, почему мытье рук важно. Например, объясните, что видимая грязь может повредить, если из рук она попадет в рот или глаза. И даже если руки выглядят чистыми, на них все равно могут быть микробы.
Настаивайте на том, что мытье рук – это такая же обязательная процедура, как чистка зубов.
2. Научите мыть руки правильно
Объясните, что для того чтобы нейтрализовать микробы, быстрого ополаскивания рук водой недостаточно. Обязательные спутники качественной гигиены рук – мыло и время. Мыть руки нужно не менее 20 секунд.
Шаг 1. Намочить руки проточной водой.
Шаг 2. Нанести достаточное количество мыла.
Шаг 3. Отлично потереть все поверхности рук: ладони и кисти, промежутки между пальцами, под ногтями. Чтобы ребенку было легче мыть руки нужное количество времени, можно напевать какую-нибудь песенку.
Шаг 4. Тщательно промыть руки проточной водой.
Шаг 5. Вытереть руки одноразовым полотенцем или чистым обычным.
Если мыло и вода недоступны, можно использовать спиртосодержащее дезинфицирующее средство (не менее 60% спирта). Однако использовать его можно только под наблюдением взрослых.
3. Расскажите, в каких случаях нужно мыть руки
Чем чаще ребенок будет мыть руки, тем лучше, однако есть случаи, когда мыть руки нужно обязательно:
когда руки выглядят грязными;
по возвращении с улицы;
перед едой или приготовлением пищи;
после посещения туалета;
после прикосновения к животным;
после сморкания, чихания или кашля.
4. Создайте условия, чтобы мыть руки было легко
Если ребенок не дотягивается до умывальника – поставьте под него ступеньку. Сделайте науку игрой – вместе мойте руки, пойте, демонстрируйте правильный пример всей семье. Если сразу не получилось, помните, что формирование привычек требует времени. Имейте терпение и объясняйте снова.
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