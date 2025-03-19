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Как правильно худеть: полезные советы

Для похудения недостаточно заниматься спортом

19 марта 2025, 23:10
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Автор:
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Марьян Ощановский

Перед летом многие начинают задумываться над похудением. При этом мало кто знает, что для того чтобы сбросить вес, одного спорта недостаточно.

Как правильно худеть: полезные советы

Советы для похудения для похудения. Фото из открытых источников

Для похудения следует находиться в состоянии дефицита калорий. Это когда количество сжигаемых калорий превышает количество потребляемых. Хотя физическая активность играет немаловажную роль, эксперты считают, что питание – главный фактор для устойчивого похудения, пишет The Telegraph.

Исследования показывают, что сокращение всего 300 калорий в день может привести к потере примерно 6 кг за полгода, а также улучшить уровень холестерина, АД и уровня сахара в крови, снижая возрастные риски для здоровья.

Откажитесь от печенья утром

Если у вас есть привычка перекусывать по утрам, это добавляет в рацион лишние калории. По словам специалиста по питанию Ким Пирсон, одно печенье может содержать более 300 калорий.

Помимо высокой калорийности, печенье практически не несет пользы – в нем мало витаминов, минералов и клетчатки. Оно вызывает резкий скачок сахара в крови, за которым следует спад, оставляя нас уставшими и раздражительными, провоцируя тягу к сладкому.

"Отказ от утренних сладких перекусов снижает потребление сахара и пустых калорий", – объясняет Пирсон. Чтобы избежать желания съесть печенье, женщина рекомендует начать день с богатого белком завтрака – например, с яиц или протеинового коктейля. Это поможет дольше сохранять сытость и избежать энергетического спада.

Другой вариант – заменить печенье на более полезные перекусы, например, овощные палочки из гуакамоле. Если уж хочется печенья, лучше выбирать менее калорийные варианты, например крекеры с 38 калориями вместо шоколадного печенья с 312 калориями.

Откажитесь от кофе на вынос

Кофейные напитки с сиропами и калорийным молоком могут содержать сотни калорий и несколько чайных ложек сахара. Например, средний лат на овсяном молоке из Starbucks содержит 190 калорий.

Чтобы сократить калорийность, лучше готовить кофе дома – так вы контролируете его состав и избегаете добавления сладких сиропов.

"Обратите внимание на размер кофе, который заказываете в кафе, по сравнению с чашкой, которую используете дома", — отмечает Пирсон. Самый низкокалорийный вариант – черный кофе, а небольшое количество молока практически не добавит калорий.

Осмотрите свой обед

Один из источников лишних калорий – это обеды "комбо", в которых нас поощряют брать дополнительный напиток и перекус, который мы бы иначе не съели. Такие приемы пищи могут содержать до 1200 калорий.

Вместо этого стоит строить обед вокруг белка, полезных жиров и большого количества овощей. Примеры: омлет с овощами или консервы (лосось, сардины) с салатом и заправкой из оливкового масла и лимонного сока – примерно 250 калорий.

Если вы обедаете на ходу, можно купить упаковку мяса, рыбы или вареные яйца и готовый салат. Лучше избегать салатов с рисом или пастой, заменяя магазинную заправку на оливковое масло с лимоном или уксусом.

Контролируйте размер порций

На Западе рекомендуют на ужин употреблять, например, три столовых ложки пасты, 6 картофелин (размером с большой палец) или же порцию рыбы размером с ладонь.

Однако с 1970-х годов размер тарелок увеличился на 6 см, а ресторанные порции стали больше, поэтому мы часто съедаем гораздо больше, чем нужно.

К примеру, стандартная порция fish and chips может содержать целых 1600 калорий, хотя правильный вариант должен содержать не более 1150 калорий.

Измените свое отношение к употреблению алкоголя

В отличие от продуктов, алкогольные напитки редко содержат информацию о калорийности, поэтому многие люди не представляют, сколько калорий они выпивают.

Чтобы сократить калории, выбирайте белые крепкие напитки с содовым или диетическим тоником. Или разбавляйте белое вино газировкой, чтобы получить более легкий "шприцер".

Не ешьте после ужина

"Вечерние перекусы — распространенная привычка, по которой мы незаметно потребляем лишние калории, сидя перед телевизором", — говорит Пирсон.

Лучший способ избежать вечернего перекуса – съесть сбалансированный ужин, чтобы чувствовать себя сытым.

Сон тоже играет немаловажную роль. "Если мы не высыпаемся, уровень гормона голода грелина повышается, а гормон насыщения лептина — снижается, из-за чего вечером мы испытываем сильное влечение к пище", — объясняет эксперт.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/health-fitness/diet/nutrition/how-to-cut-300-calories-diet/
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