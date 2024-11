Как понять, что вы начали стремительно преждевременно стареть: признаки

Старение – это естественная часть жизни, которую невозможно избежать. Однако иногда этот процесс происходит быстрее, чем должен. Издание Eat This, Not That! выделяет шесть основных признаков, которые могут свидетельствовать о преждевременном старении.

Старение

1. Хронические боли и воспаления

Постоянные боли и воспалительные процессы, которые становятся привычными для многих, являются одним из первых сигналов. Их могут провоцировать даже неправильное питание или сбой в желудочно-кишечном тракте. Снижение количества и разнообразия кишечной микрофлоры с возрастом приводит к нарушению пищеварения, иммунной и эндокринной систем.

2. Утрата мышечной массы

Мускульная масса начинает уменьшаться уже после 30 лет, и этот процесс ускоряется с возрастом. Причиной могут быть гормональные изменения, понижение количества мышечных клеток, неправильное питание, отсутствие физической активности или прием определенных лекарств.

3. Изменения кожи

Кожа становится более тонкой, менее эластичной, появляются морщины, пигментные пятна и сухость. Эти изменения ускоряются под влиянием солнца, курения и других внешних факторов.

4. Ослабление костей и скованность

С возрастом кости теряют крепкость, подвижность суставов ухудшается, а мышцы и ткани теряют тонус. Это не только усложняет движение, но и влияет на работу мочеполовой и сердечно-сосудистой систем. Отсутствие физических упражнений, несбалансированное питание или болезни могут ускорить эти процессы.

5. Интенсивное выпадение волос

Выпадение волос является естественным процессом старения. Однако значительная потеря волос может свидетельствовать о том, что организм стареет быстрее обычного.

6. Проблемы со сном

Качество сна оказывает значительное влияние на общее состояние организма. С возрастом изменяется структура сна: фаза гибернации сокращается, а поверхностный сон становится длиннее. Пожилые люди часто просыпаются посреди ночи и не могут снова заснуть, что негативно сказывается на их самочувствии.

