Как пандемия коронавируса влияет на циклы сна и что с этим делать

Многие из маленьких удовольствий стали недоступны для людей во всем мире из-за пандемии коронавируса. Например, время на улице, походы в спортзал или встречи с друзьями стали недоступны для большинства людей. Кроме того, все эти моменты влияют на качество нашего сна. Об этом пишет Insider.



Дневной свет, физические упражнения и социальные взаимодействия, являются очень важными среди прочих факторов, благодаря которым удается поддерживать биологические часы в норме. Они управляют вашим режимом, который отвечает за время вашего сна и бодрствования, поэтому любые изменения в вашей бодрствующей жизни могут повлиять и на ваш сон.

Insider пообщался с исследователями сна и выяснил, что пандемия коронавируса значительно повлияла на режим для и ритм жизни большинства людей: некоторые много отсыпались, а другие страдают от бессонницы из-за сильного стресса.

Существует четыре способа, которыми пандемия может повлиять на ваш график сна, качество и содержание.

Люди стали позже ложиться и позже вставать

С начала пандемии коронавируса, когда многие люди остались дома на карантине, большинство сообщало о том, что на фоне удаленной работы и более размеренного, чем до этого, режима дня, у них очень сбился режим сна.

Профессор неврологии в центре расстройств сна Мичиганского университета Кэти Голдштейн отмечает, что у нее было несколько пациентов, которым пришлось лечиться от бессонницы, связанной с пандемией коронавируса.

Исследование, проведенное в Италии в марте, показало, что молодые люди ложились спать позже и просыпались позже во время изоляции. Студенты и рабочие стали спать дольше на 40 минут, так как пропала необходимость выделять время на утренние сборы на работе. В то же время, говорят исследователи, если долгое время находиться в постели, то вы перебиваете себе сон.

Исследователи рекомендовали сократить время бодрствования, которое вы проводите в постели, чтобы сохранилась ассоциация между кроватью и крепким сном. Кроме того, находясь длительное время в постели, вы мало двигаетесь и получаете мало солнечного света. Соответственно, это тоже негативно влияет на качество сна.

Высокий уровень стресса приводит к бессоннице

Исследование, проведенное в Китае на первых этапах распространения коронавируса, показало, что те, кто воспринимал COVID-19 как большую угрозу, чаще страдали бессонницей. Также бессонница чаще наблюдалась у молодых женщин.

В США исследование Sleep Standards, которое проводили эксперты в области здравоохранения, показало, что 68% респондентов испытывали проблемы со сном или продолжали испытывать стресс даже после того, как засыпали.

Люди, которые и раньше просыпались несколько раз за ночь, теперь говорят о том, что им стало сложнее засыпать после таких пробуждений.

Чаще стали сниться плохие сны

Коронавирус заразил даже сны людей. Люди стали чаще видеть во сне, как заражаются инфекцией после случайных рукопожатий, как не могут попасть домой из-за границы, а также, как умирают их близкие.

В финском исследовании женщины сообщали о более частых ночных кошмарах и более высоком уровне стресса. Другое исследование, проведенное среди 3000 взрослых в США, показало, что женщины, наряду с теми, кто больше остальных пострадал от коронавируса, чаще испытывают стресс в сне.

Напомним, если вы мечтаете похудеть на пару килограмм, чтобы надеть любимое платье, вам стоит задуматься про сон нагишом. Хотя корреляция между "обнаженным сном" и тонкой талией не совсем прямая, связь все же существует.

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